Pârghia supremă pentru Kiev. Culisele campaniei discrete pentru a înarma Ucraina cu rachete Tomahawk

În contextul în care rachetele rusești continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, iar Kremlinul nu dă dovadă de apetit pentru concesii, un grup mic, dar din ce în ce mai vocal, de susținători ai Ucrainei din Washington susține că singura modalitate de a-l forța pe Vladimir Putin să negocieze este să consolideze dramatic pârghia Kievului în negocieri, relatează Kyiv Post.

Ultima lor propunere, îndelung dezbătută, este următoarea: SUA să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk.

În centrul acestei campanii se află Dan Rice, președintele Universității Americane din Kiev și fost consilier special al Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), care s-a întâlnit zilele trecute cu secretarul Apărării, Pete Hegseth.

„Secretarul de Război este foarte curios din punct de vedere intelectual în legătură cu toate aspectele războiului”, a spus Rice, subliniind că au discutat pe larg despre război.

Rice, un arhitect din culise al eforturilor anterioare ale Kievului de a obține aprobarea SUA pentru munițiile cu fragmentație și rachetele ATACMS, consideră că a sosit momentul pentru un pas radical - un număr mic, nedivulgat, de rachete de croazieră Tomahawk lansate terestru ce ar fi capabile să lovească adânc în interiorul Rusiei.

Există deja sisteme de lansare terestre capabile să transporte rachete Tomahawk, și anume „Typhoon”, a reamintit el.

„Putin răspunde doar la forță”, a declarat Rice pentru Kyiv Post. „Dacă nu este de acord cu pacea, există o mare probabilitate ca președintele Trump să aprobe Tomahawk, în opinia mea.”

Întâlnire cu secretarul american al apărării la Pentagon

Rice a refuzat să detalieze răspunsurile lui Hegseth, pe motiv că este vorba de o conversație confidențială, însă a dezvăluit că a pledat pentru ca Ucraina să primească chiar și „un număr mic, nedivulgat” de rachete Tomahawk

Chiar și un număr mic, atunci când este tras cu succes adânc în Rusia, va pune o presiune enormă asupra lui Putin”, a subliniat Rice.

Acesta a amintit de decizii anterioare ale SUA care au avut un impact important asupra Rusiei.. Când Ucraina a lansat pentru prima dată rachete ATACMS în noiembrie 2023 și a distrus două duzini de elicoptere de atac rusești Ka-52, Moscova și-a retras brusc flota de elicoptere din Crimeea și și-a rescris planurile de luptă.

„Câteva rachete Tomahawk ar avea același efect”, a spus Rice. „Raza de acțiune este atât de mare încât Rusia pur și simplu nu își poate apăra toate siturile critice.”

Potrivi lobbistului ucrainean, hopul de a convinge SUA nu este de netrecut.

„Prima armă individuală a oricărui sistem nou de arme este întotdeauna cea mai dificilă din punct de vedere politic. Dar odată ce treci pragul – rupi sigiliul – dezbaterea se termină acolo. Și atunci nu mai este o dezbatere. Am văzut asta cu fiecare sistem de arme: HIMARS, muniții cu fragmentație, tancuri Abrams, tancuri Leopard, cartușe de tancuri cu uraniu sărăcit de 120 mm, ATACMS de 165 km, ATACMS de 300 km, F-16 și acum Tomahawk. Rușii strigă despre «liniile roșii»... trimitem primele unități în Ucraina... și apoi dezbaterea se încheie”, a spus el.

Campanie de marketing

În 2022, după ce a fost numit consilier al comandantului ucrainean de atunci, Valeri Zalujnîi, a lansat ceea ce el numește o „Campanie de marketing integrată” menită să „influențeze influencerii” - oficiali ai Pentagonului, directori din domeniul apărării, legislatori cheie, personalul Casei Albe și presa.

A scris editoriale, a apărut la știri, a trimis e-mailuri sutelor de oficiali și a luat temperatura așa cum un consultant politic este atent la alegătorii indeciși.

Și rezultatele nu au întârziat: mai întâi au sosit munițiile cu fragmentație furnizate de Turcia la Bahmut. Apoi, munițiile cu fragmentație din SUA în iulie 2023. Apoi, ATACMS, în octombrie.

„De fiecare dată, impulsul a fost evident”, a spus Rice. „Îl simt și acum în ceea ce privește Tomahawk.”

El are și argumente.

Rusia, notează el, a lansat aproximativ 145.000 de drone Shahed de fabricație iraniană și peste 13.000 de rachete de croazieră și balistice asupra Ucrainei. În acest context, furnizarea a 100 sau 200 de rachete Tomahawk către Kiev, susține el, nu ar fi o escaladare - ar fi un răspuns în oglindă.

„Este proporțional”, a spus Rice. „În ceea ce privește tipurile de arme, nu scara.”

El respinge avertismentele rusești privind rachetele cu capacitate nucleară drept o formă cinică de inducere a panicii.

„La fel și rachetele Iskander, iar Rusia deja le lansează asupra orașelor civile, inclusiv asupra unui spital de copii din Kiev.”

Adevărata putere a rachetelor Tomahawk, susține Rice, nu constă în pagubele pe care le provoacă, ci în incertitudinea pe care o creează.

„ATACMS a silit Rusia să-și mute bazele, centrele de comandă și depozitele la o distanță mai mare de 300 de kilometri”, a spus el. „Asta e aspectul tactic. Tomahawk-ul e strategic. Patru mii de kilometri. O poți trimite de la Kiev la Moscova.”

Propunerea sa este simplă: Trimiteți un număr nedivulgat. Lansați un raid pe zi asupra celor mai valoroase ținte. Măriți ritmul dacă Putin refuză un armistițiu.

Atmosfera în administrația Trump

Întrebarea dacă președintele Donald Trump ar aproba un astfel de pas este deschisă – și profund disputată – în cadrul propriei sale administrații.

Unii oficiali susțin că instinctul președintelui de a evita implicarea și escaladarea este încă predominant.

Un oficial de rang înalt din administrația Trump, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta deliberările interne, a avertizat că „atacurile de la distanță asupra Rusiei riscă să arunce în aer orice cale diplomatică înainte ca aceasta să apuce măcar să demareze ”.

„Președintele Trump dorește un efect de levier, nu o spirală”, a declarat oficialul pentru Kyiv Post.

Alții apropiați echipei de securitate națională văd lucrurile diferit.

Un consilier senior al apărării din Senat a declarat în privat că propunerea lui Rice atrage o atenție discretă tocmai pentru că se potrivește stilului de negociere al lui Trump.

„Președintele crede în șoc și presiune”, a declarat consilierul pentru Kyiv Post. „Aceasta este o pârghie. O pârghie reală.”

Rice însuși este direct în ceea ce privește ceea ce consideră a fi greșeli din trecut.

El îl acuză pe fostul consilier pe probleme de securitate națională din timpul administrației Biden, Jake Sullivan, că a creat un precedent dăunător dând înapoi ori de câte ori Moscova denunța escaladare.

„Lavrov l-a jucat pe degete, a spus Rice. „De fiecare dată când rușii protestau, ne retrăgeam – iar când am trimis în sfârșit armele, Putin a spus că nu contează în război.”

El a adăugat: „Însuși președintele Trump a spus că Putin îl păcălește, iar acest lucru se va întoarce probabil împotriva lui Putin, așa cum s-a întors împotriva lui Maduro și a ayatollahului. Și cred că asta va declanșa o decizie privind Tomahawk.”

Capitol Hill intervine

Pe Dealul Capitoliului, ideea nu se mai limitează la grupurile de experți și cercurile de advocacy.

Un consilier republican de rang înalt din Senat a declarat pentru Kyiv Post că dezbaterea privind Tomahawk reflectă frustrarea crescândă în fața impasului în negocieri.

„Dacă obiectivul este de a-l forța pe Putin să aleagă între escaladare și negociere, este exact ce ar se obține prin asta”, a spus consilierul. „Îi spune Moscovei că sanctuarul a dispărut.”

Un consilier democrat de rang înalt a împărtășit acest sentiment, recunoscând în același timp riscurile politice.

„Există o îngrijorare reală cu privire la extinderea războiului”, a spus consilierul. „Dar apare și o recunoaștere a faptului că ceea ce facem acum nu schimbă calculele lui Putin. Întrebarea este dacă suntem serioși în a ajuta Ucraina să câștige – sau doar să o ajutăm să supraviețuiască.”

Sprijinul pentru măsuri mai dure este în creștere și în rândul parlamentarilor care au susținut transferurile anterioare de arme.

„Aceleași argumente au fost invocate împotriva HIMARS, împotriva ATACMS, împotriva munițiilor cu fragmentație”, a spus un consilier al Camerei. „Cerul nu s-a prăbușit.”

„Europenii ar trebui să le ceară”

„Marea majoritate a partenerilor europeni susțin ferm o victorie a Ucrainei și finanțează cu generozitate bugetul Ucrainei. Dar nu pledează pentru și nici nu finanțează Tomahawks. Aceasta este o deconectare strategică față de obiectivul lor declarat privind o victorie a Ucrainei. Ucraina nu poate câștiga doar pe cale defensivă”, a spus Rice.

El a adăugat: „Senatul ar trebui să le ceară. Presa ar trebui să le ceară.”

În special, Rice insistă că președintele Volodimir Zelenski nu ar trebui să fie cel care face această solicitare. „El a cerut deja”, a spus Rice. „Trebuie să vină de la noi”.

Dacă rachetele sunt furnizate de parteneri europeni, a spus el, procesul de revizuire ar reduce riscul ca Moscova să organizeze sau să exploateze un incident de tip steag fals - precum explozia de la închisoarea din Donețk, în 29 iulie 2022, care a ucis 60 de soldați ucraineni și a rănit 130 și care a fost atribuită în mod fals unui atac HIMARS, precum și atacul fals cu drone din 1 ianuarie 2026 asupra reședinței lui Putin, despre care Kremlinul a susținut că Ucraina l-a efectuat în timpul discuțiilor de încetare a focului.

Miza

Deocamdată, Pentagonul rămâne tăcut, iar Casa Albă este evazivă. Nu a fost anunțată nicio schimbare de politică.

Însă argumentul lui Rice potrivit căruia pacea va veni doar atunci când Moscova se va teme de ceea ce urmează – câștigă teren într-un moment în care diplomația pare să meargă în gol.

„Incertitudinea este arma”, a spus el. „Iar Putin înțelege un singur limbaj.