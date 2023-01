Coșmarul lui Dan Negru în India: „Am fost la un pas de dezastru!” Clipele cumplite prin care a trecut

Vacanța în India a fost un adevărat coșmar pentru Dan Negru. Îndrăgitul prezentator TV a trecut prin clipe cumplite după ce a mâncat de la o tarabă de pe stradă. Norocul a fost că soția sa, de profesie medic, l-a tratat rapid.

Plecat la sfârșitul anului trecut în India, în vacanță, alături de familia sa, Dan Negru a fost la un pas de dezastru, așa cum el însuși a povestit. A avut proasta inspirație să cumpere mâncare de pe stradă. Prezentatorul TV a povestit că, în timp ce se plimba prin orașul New Delhi, s-a oprit să-și cumpere de mâncare de la tarabele amenajate în cadrul festivalului „Street Food”.

La puțin timp după ce mâncat i s-a făcut atât de rău încât abia a mai putut să stea în picioare. Norocul a fost soția lui. De profesie medic, avea cu ea trusa de medicamente și a știut să-i dea exact ce a avut nevoie.

„Nu sunt mulți români în New Delhi, dar cu ăia puțini m-am întâlnit datorită social media. Am fost totuși la un pas de dezastru când nu m-am putut abține și am încercat un fel de mâncare de pe stradă, de la Street Food. Am simțit după o oră că-mi fuge pământul de sub picioare de rău ce-mi era, dar m-a salvat soția mea care, medic fiind, pleacă mereu cu un bagaj ticsit de medicamente. Am luat cred că vreo 100 de pastile și a doua zi mi-a trecut”, a spus Dan Negru, pe rețelele sociale.

A fost la Memorialul lui Mahatma Gandhi

Dan Negru, care a sărbătorit Revelionul în India, a vizitat mai multe locuri emblematice din Delhi, printre care și memorialul lui Mahatma Gandhi, un loc de pelerinaj pentru indieni.

În locul sacru se află doi copaci, unul dintre ei fiind plantat de Nicolae Ceaușescu.

„Ăsta e memorialul lui Mahatma Gandhi, unul dintre cele mai căutate locuri din India. (…) În fața memorialului părintelui națiunii, cum e numit Mahatma Gandhi, e un copac plantat de Ho Chi Minh și mai este încă unul, cel de acolo. Doi copaci, atât! Ăștia doi sunt în fața memorialului părintelui națiunii indiene! Hai să vi-l arăt pe al doilea, că merită. Țineți-vă bine!”, spunea Dan Negru în clipul postat pe Facebook.