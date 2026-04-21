Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Cine este bărbatul care a deschis focul asupra turiștilor la piramidele din Teotihuacán

Bărbatul care deschis focul asupra turiștilor ce vizitau piramidele, ucigând o femeie și rănind alte 13 persoane a fost identificat drept Julio César Jasso Ramírez, în vârstă de 27 de ani. Acesta avea în rucsac materiale despre un masacru care au avut loc la un liceu din SUA în 1999, relatează NYT.

Autoritățile din Mexic au refăcut traseul atacatorului. Duminică, Jasso Ramírez, originar din statul Guerrero, s-a cazat la un hotel din apropierea complexului turistic. Luni dimineață, acesta s-a deplasat la situl arheologic cu un Uber, a urcat pe Piramida Lunii și a început să tragă asupra turiștilor. În timpul atacului, agresorul a amenințat turiștii, menționând că locul a fost construit pentru „sacrificiu” și i-a cerut unui turist să informeze autoritățile să nu intervină, întrucât  deține ostatici.

Forțele de ordine, formate din Garda Națională și poliția municipală, au intervenit rapid, stabilind un perimetru de securitate. În încercarea de a-l neutraliza, ofițerii au escaladat structura piramidei. Jasso Ramírez a fost împușcat în picior de un membru al Gărzii Naționale în timp ce încerca să urce spre treptele superioare, moment în care agresorul și-a folosit arma, un revolver de calibru .38, pentru a-și lua viața.

Printre victimele atacului se numără o femeie de cetățenie canadiană, care a decedat, și 13 persoane rănite, inclusiv șase americani și doi minori din Columbia și Brazilia. Șapte dintre răniți au suferit plăgi prin împușcare.

Anchetatorii au descoperit în rucsacul atacatorului echipamente tactice și notițe care fac referire la evenimente violente care au avut loc în Statele Unite în aprilie 1999, sugerând o posibilă inspirație din masacrul de la Columbine High School, a cărui comemorare de 27 de ani a coincis cu data atacului. Autoritățile au precizat că Jasso Ramírez a acționat singur, planificând atacul în detaliu și vizitând anterior situl de mai multe ori.

Investigația privind proveniența muniției continuă, oficialii confirmând că au fost găsite peste 50 de gloanțe de fabricație mexicană, destinate uzului exclusiv al armatei și poliției. Procurorul general al statului Mexic, José Luis Cervantes Martínez, a caracterizat profilul agresorului drept  de tip psihopat, dată fiind tendința acestuia de a copia evenimente violente din trecut.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că incidentul nu este legat de crima organizată, ci este un act solitar, subliniind caracterul neobișnuit al unui astfel de atac într-o țară cu legi foarte stricte privind posesia armelor. Conform datelor prezentate de cercetătorul Víctor Sánchez, incidentele cu arme de foc în spații publice, în afara contextului cartelurilor, rămân rare în Mexic, fiind documentate 143 de cazuri în școli începând cu anul 2000.

Atacul armat de la piramidele din Teotihuacán, care anul trecut au atras 1,8 milioane de vizitatori, este primul act de violență de acest gen înregistrat la un sit arheologic important din Mexic în istoria modernă.

