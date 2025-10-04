De ce ar trebui să ai întotdeauna o minge de tenis în bagajul de mână la zbor. Experții în sănătatea pasagerilor spun că este un obiect foarte util

De la dezinfectantul pentru mâini până la perna pentru gât, există numeroase recomandări privind obiectele esențiale pe care călătorii ar trebui să le pună în bagajul de mână.

Însă există un obiect mic, dar extrem de util, pe care experții îl recomandă: o minge de tenis. Aceasta poate fi folosită pentru a menține sănătatea pasagerilor în timpul călătoriei, în moduri surprinzătoare.

Ușor de transportat într-un rucsac, mingea de tenis poate ajuta la îmbunătățirea circulației sângelui și la reducerea durerilor și tensiunii musculare, potrivit dailymail.

În loc să cărați un aparat de masaj greu și voluminos, simpla rulare a mingii de tenis pe corp poate avea efect similar. Tehnica ajută la creșterea fluxului sanguin și la relaxarea mușchilor încordați, prin aplicarea unei presiuni ușoare și rularea mingii în sus și în jos.

Zonele care pot resimți cel mai mult ameliorarea prin metoda mingii de tenis includ coapsele, gleznele, picioarele, umerii și încheieturile.

Experți în sănătatea pasagerilor au oferit sfaturi și pentru durerile de spate în timpul zborurilor. Lee Cartwright, expert în îngrijirea persoanelor în vârstă la Mobility Solutions Direct, a avertizat anterior pasagerii în vârstă să nu își încrucișeze picioarele în avion.

„Poate părea inofensiv să îți încrucișezi picioarele în timpul zborului, dar este, de fapt, unul dintre cele mai rele obiceiuri pentru sănătate în timpul călătoriei. Poate provoca dureri de spate și articulații și, mai grav, poate restricționa circulația sângelui în picioare, crescând riscul apariției trombozei venoase profunde (TVP),” a explicat Lee.

Tromboza venoasă profundă apare atunci când „un cheag de sânge se formează într-o venă”, de obicei la nivelul piciorului. Aceasta poate fi periculoasă pentru viață dacă cheagul se deplasează către alte organe. Persoanele în vârstă sunt deosebit de expuse, explică expertul.

„Pe măsură ce înaintăm în vârstă, circulația încetinește, forța musculară scade, iar valvele din vene nu mai funcționează la fel de eficient. În plus, alte afecțiuni specifice vârstei, cum ar fi diabetul, cresc probabilitatea formării cheagurilor de sânge.”

Pe lângă mingea de tenis, alte obiecte esențiale în bagajul de mână includ medicamentele prescrise și electronicele.