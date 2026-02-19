search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cutremur politic la Seul: fostul președinte al Coreei de Sud, închisoare pe viață pentru insurecție și asediul militar al Parlamentului

0
0
Publicat:

Verdict fără precedent. Fostul șef al statului sud-coreean, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat joi la închisoare pe viață, după ce instanța l-a găsit vinovat că a orchestrat o insurecție în momentul în care a instituit, pentru câteva ore, legea marțială. 

Yoon Suk Yeol foto: epa-efe
Yoon Suk Yeol foto: epa-efe

Decizia instanței vine după unul dintre cele mai tensionate episoade politice din istoria recentă a Coreei de Sud, care a readus în memoria publică perioada regimurilor autoritare și a provocat o criză constituțională majoră.

Pe 3 decembrie 2024, Yoon a anunțat printr-un discurs televizat că instituie legea marțială, invocând existența unor „forțe anti-stat” în rândul opoziției, pe care le-a acuzat că ar simpatiza cu Coreea de Nord. Decizia a surprins întreaga țară și a declanșat reacții imediate, potrivit CNN.

La scurt timp după anunț, militari înarmați au fost desfășurați la sediul Adunarea Națională a Coreei de Sud. Soldați transportați cu elicopterele au încercat să pătrundă în sala de plen, unde parlamentarii se mobilizaseră pentru a contracara măsura.

Scenele transmise în direct au arătat cetățeni și angajați ai legislativului baricadând intrările și confruntându-se cu militarii pentru a împiedica ocuparea sălii de ședință. Imaginile au provocat un val de indignare în rândul opiniei publice.

Parlamentarii au blocat măsura în șase ore

În pofida intervenției forțelor armate, deputații au reușit să intre în clădire și au votat în unanimitate anularea legii marțiale. Sub presiunea votului și a reacției publice, Yoon a revocat decretul la aproximativ șase ore după anunțul inițial.

Instanța a stabilit însă că simpla trimitere a trupelor înarmate la parlament și transportarea acestora cu elicopterele reprezintă acte de insurecție. Judecătoarea Ji Gwi-yeon a afirmat că formularea decretului militar și acțiunile ulterioare demonstrează intenția clară a lui Yoon de a paraliza activitatea legislativului pentru o perioadă semnificativă.

Potrivit motivării, fostul președinte ar fi încercat să își aresteze adversarii politici, inclusiv liderul Partidul Democrat din Coreea, dar și pe Han Dong-hoo, lider al propriului partid de guvernământ.

În același dosar, fostul ministru al Apărării, Kim Yong-hyun, a fost găsit vinovat pentru rolul său esențial în punerea în aplicare a legii marțiale. El își asumase anterior responsabilitatea pentru ordinul transmis soldaților implicați în operațiune.

Un grup de susținători ai lui Yoon s-a adunat în fața Tribunalului Districtual Central din Seul, urmărind desfășurarea procesului pe un ecran amplasat în exterior, în timp ce ședința era transmisă la nivel național.

Cazul a zguduit scena politică din Coreea de Sud, o democrație consolidată începând cu a doua jumătate a anilor ’80, după decenii marcate de autoritarism. De-a lungul ultimelor decenii, țara a devenit un actor major în economia globală și un aliat strategic al Statelor Unite în Asia.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Care sunt cele mai căutate cartiere din București pentru cumpărarea unui apartament, în 2026
gandul.ro
image
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
mediafax.ro
image
Fostul star a lui Liverpool și al naționalei Angliei, abuzat sexual în tinerețe! Mărturie tulburătoare: ”Dacă vrei să fii fotbalist, asta trebuie să faci”
fanatik.ro
image
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Cum arată Capitala sub jumătate de metru de zăpadă. Nu a mai nins așa mult în București de 18 ani: Copiii se joacă, adulții se plâng
antena3.ro
image
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
observatornews.ro
image
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Amenzi mai mari pentru gunoi, terenuri neîngrijite și animale de companie. Pentru ce riști sancțiuni până la 10.000 de lei
playtech.ro
image
Câți bani ia, de fapt, George Pușcaș de la Dinamo. Suma nu e mică deloc pentru fotbalul din România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
O adolescentă de 16 ani a fost găsită leșinată în București lângă fi... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Premierul Bolojan anunţă concedieri masive!
romaniatv.net
image
Zi decisivă în Guvern! Se hotărăște soarta salariilor
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Scene dramatice cu actorul Shia LaBeouf, arestat în New Orleans. Starul de la Hollywood se zbate dezbrăcat în stradă, în timp ce mai mulți indivizi îl bat și înjură
actualitate.net
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
ed3f2926b202b1bf0393b95ce948f491 jpg
Povestea incredibilă a unei corăbii romane plină cu bani din taxe, rătăcită de munson în Sri Lanka
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie