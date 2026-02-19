Cutremur politic la Seul: fostul președinte al Coreei de Sud, închisoare pe viață pentru insurecție și asediul militar al Parlamentului

Verdict fără precedent. Fostul șef al statului sud-coreean, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat joi la închisoare pe viață, după ce instanța l-a găsit vinovat că a orchestrat o insurecție în momentul în care a instituit, pentru câteva ore, legea marțială.

Decizia instanței vine după unul dintre cele mai tensionate episoade politice din istoria recentă a Coreei de Sud, care a readus în memoria publică perioada regimurilor autoritare și a provocat o criză constituțională majoră.

Pe 3 decembrie 2024, Yoon a anunțat printr-un discurs televizat că instituie legea marțială, invocând existența unor „forțe anti-stat” în rândul opoziției, pe care le-a acuzat că ar simpatiza cu Coreea de Nord. Decizia a surprins întreaga țară și a declanșat reacții imediate, potrivit CNN.

La scurt timp după anunț, militari înarmați au fost desfășurați la sediul Adunarea Națională a Coreei de Sud. Soldați transportați cu elicopterele au încercat să pătrundă în sala de plen, unde parlamentarii se mobilizaseră pentru a contracara măsura.

Scenele transmise în direct au arătat cetățeni și angajați ai legislativului baricadând intrările și confruntându-se cu militarii pentru a împiedica ocuparea sălii de ședință. Imaginile au provocat un val de indignare în rândul opiniei publice.

Parlamentarii au blocat măsura în șase ore

În pofida intervenției forțelor armate, deputații au reușit să intre în clădire și au votat în unanimitate anularea legii marțiale. Sub presiunea votului și a reacției publice, Yoon a revocat decretul la aproximativ șase ore după anunțul inițial.

Instanța a stabilit însă că simpla trimitere a trupelor înarmate la parlament și transportarea acestora cu elicopterele reprezintă acte de insurecție. Judecătoarea Ji Gwi-yeon a afirmat că formularea decretului militar și acțiunile ulterioare demonstrează intenția clară a lui Yoon de a paraliza activitatea legislativului pentru o perioadă semnificativă.

Potrivit motivării, fostul președinte ar fi încercat să își aresteze adversarii politici, inclusiv liderul Partidul Democrat din Coreea, dar și pe Han Dong-hoo, lider al propriului partid de guvernământ.

În același dosar, fostul ministru al Apărării, Kim Yong-hyun, a fost găsit vinovat pentru rolul său esențial în punerea în aplicare a legii marțiale. El își asumase anterior responsabilitatea pentru ordinul transmis soldaților implicați în operațiune.

Un grup de susținători ai lui Yoon s-a adunat în fața Tribunalului Districtual Central din Seul, urmărind desfășurarea procesului pe un ecran amplasat în exterior, în timp ce ședința era transmisă la nivel național.

Cazul a zguduit scena politică din Coreea de Sud, o democrație consolidată începând cu a doua jumătate a anilor ’80, după decenii marcate de autoritarism. De-a lungul ultimelor decenii, țara a devenit un actor major în economia globală și un aliat strategic al Statelor Unite în Asia.