Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol ar putea fi condamnat la moarte pentru tentativa de lovitură de stat din 2024

Procurorii sud-coreeni au cerut pedeapsa capitală pentru Yoon Suk Yeol, acuzat că a orchestrat o insurecție și a impus ilegal legea marțială în decembrie 2024, acțiuni care au provocat una dintre cele mai grave crize politice recente din Coreea de Sud.

În decembrie 2024, Yoon Suk Yeol, în vârstă de 65 de ani, a declarat legea marțială de urgență și a mobilizat forțele armate pentru a-și menține puterea, în contextul tensiunilor cu Parlamentul și partidele de opoziție. Procurorii susțin că acțiunile fostului președinte au fost neconstituționale, vizând suspendarea activității Adunării Naționale și a Comisiei Electorale și subminând ordinea constituțională liberal-democratică.

„Yoon... susține că a instituit legea marțială de urgență pentru a proteja democrația liberală, dar legea marțială de urgență neconstituțională și ilegală a subminat funcționarea Adunării Naționale și a Comisiei Electorale... distrugând de fapt ordinea constituțională liberal-democratică”, a afirmat procurorul în pledoaria finală, de marţi, 13 ianuarie, cerând pedeapsa capitală pentu fostul preşedinte.

Procurorii susțin că planul lui Yoon Suk Yeol, coordonat împreună cu fostul său ministru al Apărării, Kim Yong-hyun, datează din octombrie 2023 și a fost menit să îi asigure menținerea la putere.

„Inculpatul nu și-a exprimat sincer regretul pentru comiterea infracțiunii... și nu și-a cerut scuze în mod corespunzător față de popor”, potrivit reprezentanţilor legii, citaţi de Reuters.

De partea cealaltă, Yoon Suk Yeol a negat acuzațiile, afirmând că, în calitate de președinte, avea autoritatea legală să declare legea marțială și că scopul său a fost să tragă un semnal de alarmă cu privire la obstrucționarea guvernului de către opoziție.

Ce prevede legea din Coreea de Sud

Legislația sud-coreeană prevede pentru infracțiuni de insurecție pedeapsa cu moartea, închisoare pe viață sau închisoare pe viață fără muncă forțată.

Deși procurorii au cerut pedeapsa capitală, Coreea de Sud nu a mai executat nicio condamnare la moarte din 1997, iar ultima sentință de condamnare la moarte a fost pronunțată în 2016.

Istoria recentă arată că instanțele sud-coreene pot revizui pedeapsa solicitată de procurori: în procesul fostilor președinți Chun Doo-hwan și Roh Tae-woo, procurorii ceruseră pedeapsa cu moartea pentru Chun și închisoare pe viață pentru Roh. Instanța a pronunțat pedeapsa cu moartea pentru Chun, dar aceasta a fost ulterior redusă la închisoare pe viață, iar apoi amândoi au beneficiat de grațiere prezidențială după aproximativ doi ani de detenție.

Instanța urmează să se pronunțe asupra cazului lui Yoon Suk Yeol în februarie 2026, iar decizia finală va fi urmărită cu atenție atât în Coreea de Sud, cât și pe plan internațional, fiind una dintre cele mai grave crize constituționale din regiune.

Biroul președintelui Lee Jae Myung, succesorul lui Yoon, şi-a exprimat încrederea că „justiția va decide... în conformitate cu legea, principiile și standardele publice”.