Vineri, 16 Ianuarie 2026
Cinci ani de închisoare pentru fostul președinte al Coreei de Sud. Verdict istoric după criza legii marțiale

Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat vineri la cinci ani de închisoare cu executare pentru abuz de putere, obstrucționarea justiției și falsificarea de documente, în legătură cu tentativa sa eșuată de a institui legea marțială în 2024. Este primul verdict din cele patru procese în care este judecat fostul șef de stat.

Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol FOTO: EPA EFE
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol FOTO: EPA EFE

Curtea Districtuală Centrală din Seul a decis că Yoon a încercat să împiedice autoritățile să pună în aplicare un mandat de arestare emis pe numele său după declararea legii marțiale și că a încălcat procedurile legale. Pronunțarea sentinței a fost transmisă în direct la televiziune.

Judecătorul a spus că acțiunile fostului președinte au „aruncat țara într-o criză politică” și a subliniat că Yoon a „arătat în mod constant lipsă de remușcare”. „Inculpatul avea datoria de a proteja constituția și legea, dar le-a întors spatele”, a declarat magistratul în sala de judecată, potrivit BBC.

Ce a reținut instanța

Vineri, Yoon Suk Yeol a fost găsit vinovat pentru mai multe fapte legate direct de tentativa de a impune legea marțială. Instanța a stabilit că a folosit bodyguarzii prezidențiali pentru a opri arestarea sa, că nu a consultat întregul cabinet înainte de a lua decizia extremă și că a redactat, apoi a distrus, un document fals care susținea că măsura fusese aprobată de prim-ministru și de ministrul apărării.

De asemenea, judecătorii au reținut că fostul președinte a obstrucționat punerea în aplicare a mandatului de arestare și a comis fals în documente oficiale. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru aceste acuzații, însă instanța s-a oprit la cinci ani cu executare.

Atât apărarea, cât și acuzarea au la dispoziție șapte zile pentru a face apel. Avocatul lui Yoon a anunțat deja că va contesta verdictul.

„Nu a existat nicio neregulă”, spune Yoon

Pe tot parcursul procesului, Yoon Suk Yeol și-a susținut nevinovăția. El a afirmat că mandatul de arestare a fost nevalid și că legea nu îl obliga să consulte fiecare membru al cabinetului înainte de a-și exercita puterile de urgență. Fostul președinte a mai spus că anchetatorii nu aveau temei legal să îl investigheze și să îl aresteze și că, în opinia sa, „nu a existat nicio neregulă procedurală” atunci când a declarat legea marțială.

Procurorii au argumentat însă că lipsa de remușcare ar trebui să ducă la o pedeapsă mai severă, amintind că instanțele din Coreea de Sud acordă adesea clemență celor care își recunosc vina sau responsabilitatea.

Urmează procese și mai grele

Verdictul de vineri este primul din cele patru procese în care Yoon este judecat. Cea mai gravă acuzație este cea de insurecție, pentru care procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Decizia în acest dosar este așteptată în februarie. Șirul de capete de acuzare variază de la abuz de putere până la încălcări ale legislației electorale.

Sentința de acum oferă indicii despre cum ar putea evolua și celelalte procese, spun observatorii politici și juridici din Seul.

Susținători în stradă și o țară încă divizată

Aproximativ 100 de susținători ai lui Yoon s-au adunat vineri în fața tribunalului pentru a urmări procedurile transmise în direct pe un ecran mare. Unii țineau bannere roșii cu mesajul: „Yoon, din nou! Să facem Coreea măreață din nou”. Mai mulți au fost auziți strigând la judecător în momentul pronunțării verdictelor de vinovăție, în timp ce alții priveau în tăcere, cu fețe încordate.

La șase luni după tentativa de a impune legea marțială, alegătorii l-au ales pe liderul opoziției, Lee Jae Myung, într-o victorie decisivă. Totuși, procesele lui Yoon readuc în prim-plan diviziunile profunde din societatea sud-coreeană. Potrivit unui sondaj realizat în decembrie anul trecut, aproape 30% dintre sud-coreeni nu au considerat că declarația lui Yoon privind legea marțială a constituit o insurecție.

Tentativa sa a scos zeci de mii de protestatari în stradă, dar a generat și contra-proteste, mai mici, din partea susținătorilor săi, care îl văd în continuare ca pe un martir politic.

Ultimul fost președinte sud-coreean încarcerat pentru o infracțiune penală a fost Park Geun-hye, condamnată în 2021 la 20 de ani de închisoare pentru abuz de putere și luare de mită. Ea a fost însă grațiată și eliberată la scurt timp după aceea.

