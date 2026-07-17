Video Cutremur cu magnitudinea de 7,3 în Mexic. A fost declanşată alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 7,3, urmat de o replică de 5,3, a lovit vineri sudul Mexicului, la graniţa cu Guatemala, a raportat Institutul Geologic American USGS, potrivit AFP.

Potrivit autorităților, nu s-au semnalat pagube majore. În schimb, fost declanşată o alertă de tsunami.

Cutremurul, care s-a produs în largul Oceanului Pacific, la o adâncime de 15 km, a fost înregistrat la ora locală 09:48 ora locală (14:48 GMT), la aproximativ 50 de kilometri de oraşul Tapachula, din Chiapas.

Guvernatorul statului mexican Oaxaca a declarat că seismul a fost resimțit cu intensitate moderată în capitala statului. Potrivit acestuia, nu au fost raportate imediat pagube grave. Până acum, nu există informații despre victime sau daune majore.

Cutremurul a fost resimțit puternic în Guatemala, unde locuitorii au ieșit în stradă din case. O clădire guvernamentală a fost evacuată în Guatemala City.

Seismul s-a simțit și în El Salvador. Mai multe replici au lovit deja regiunea, cu magnitudini între 4,5 și 6,1.