Cum se pregătește SUA pentru o invazie chineză în Taiwan

Statele Unite și aliații lor sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că, în următorii ani, președintele chinez Xi Jinping ar putea ordona armatei sale să pună stăpânire pe Taiwan.

Când trupele americane și australiene au exersat vara trecută debarcări amfibii, lupte terestre și operațiuni aeriene, au atras titlurile ziarelor cu privire la aprofundarea cooperării în domeniul apărării între aliați pentru a contracara ambițiile militare tot mai mari ale Chinei, scrie reuters.com.

Dar pentru planificatorii de război americani care se pregătesc pentru un potențial conflict asupra Taiwanului, exercițiile Talisman Sabre, care s-au bucurat de un profil înalt, au avut o valoare mult mai discretă: Acestea au contribuit la crearea de noi stocuri de echipamente militare care au fost lăsate în Australia după ce exercițiile s-au încheiat în august, au declarat pentru Reuters oficiali americani.

Președintele chinez Xi Jinping ar putea ordona armatei sale să pună stăpânire pe Taiwan, insula guvernată democratic pe care China o consideră teritoriu propriu. Astfel, armata americană își analizează cu atenție propria pregătire militară și încearcă să recupereze decalajul într-un domeniu critic: rețeaua sa logistică.

Echipamentul de la Talisman Sabre a inclus aproximativ 330 de vehicule și remorci și 130 de containere în depozitele din Bandiana, în sud-estul Australiei, spune armata.

Cantitatea de echipament, pe care armata Statelor Unite nu a recunoscut-o anterior, este suficientă pentru a aproviziona aproximativ trei companii de logistică, cu până la 500 sau mai mulți soldați, care se concentrează pe asigurarea faptului că proviziile ajung la luptători.

Este genul de material de care este nevoie pentru un viitor exercițiu, un dezastru natural sau într-un război.

"Căutăm să facem acest lucru din ce în ce mai mult", a declarat generalul de armată Charles Flynn, cel mai înalt comandant al armatei din Pacific, într-un interviu acordat Reuters.

"Există o serie de alte țări din regiune în care avem deja acorduri în acest sens", a adăugat el, fără a numi țări specifice.

Interviurile realizate de Reuters cu actuali și foști oficiali americani au arătat că logistica militară americană din Pacific este una dintre cele mai mari vulnerabilități ale SUA în orice potențial conflict cu privire la Taiwan.

Jocurile de război americane au concluzionat că China ar încerca probabil să bombardeze rezervele de combustibil pentru avioane sau navele de realimentare, paralizând puterea aeriană și maritimă a SUA fără a fi nevoită să se lupte cu avioane de luptă puternic înarmate sau să scufunde flota americană de nave de război de suprafață, potrivit unor actuali și foști oficiali și experți.

Ca răspuns, Statele Unite încearcă să își răspândească centrele logistice militare în regiune - inclusiv depozitele din Australia.

Pentagonul spune că Departamentul Apărării lucrează cu aliații pentru a face ca forțele americane să fie mai mobile și mai distribuite.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters. Ambasada Australiei la Washington a trimis întrebările la Ministerul Apărării, care nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Dar criticii spun că rețeaua Washingtonului este încă prea concentrată și că guvernul nu a alocat suficienți bani sau urgență pentru acest efort.

"Când sapi cu adevărat în jos câteva straturi, comunitatea de informații clipește roșu în ceea ce privește pentru următorii cinci ani. Și totuși, unele dintre aceste termene (pentru a aborda riscurile) sunt de 10, 15, 20 de ani", a declarat congresmanul Mike Waltz, un republican care conduce subcomitetul Camerei Reprezentanților care supraveghează logistica și pregătirea militară.

Riscuri pentru SUA

Brațul logistic al armatei americane, U.S. Transportation Command (TransCom), a avut un succes major: a canalizat peste 660 de milioane de kilograme de echipamente și peste 2 milioane de cartușe de artilerie către armata ucraineană în războiul acesteia cu Rusia.

Sprijinirea Taiwanului, aflat la aproximativ 100 de mile de coasta Chinei, ar fi cu mult mai dificilă, recunosc oficialii și experții americani.

Statele Unite nu au declarat oficial că ar interveni dacă China ar ataca Taiwanul, dar președintele Joe Biden a sugerat în mod repetat că ar desfășura trupe americane pentru a apăra insula.

Xi a ordonat armatei sale să fie pregătită să cucerească Taiwanul până în 2027, spun oficialii americani. Dar mulți analiști consideră că aceasta este mai degrabă o încercare de a-și galvaniza armata decât un calendar pentru invazie.

Un oficial militar american de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că aprovizionarea cu muniție se află în fruntea listei de priorități în Indo-Pacific, urmată de combustibil, alimente și piese de schimb pentru echipamente.

"Dacă rămânem fără lucrurile cu care să tragem... aceasta va fi o problemă imediată", a declarat oficialul, adăugând că planificarea pentru o contingență în Taiwan este deja bine pusă la punct.

Oficialii americani avertizează că, într-un conflict major, navele marinei ar putea rămâne rapid fără apărare antirachetă.

Într-un joc de război desfășurat pentru Congres în aprilie, China s-a pregătit pentru un asalt amfibiu asupra Taiwanului cu atacuri masive aeriene și cu rachete împotriva bazelor americane din regiune. Acestea au inclus baza navală americană de pe insula japoneză Okinawa și baza aeriană Yokota din vestul Tokyo.

Potențialul impact al atacurilor asupra centrelor logistice americane, a navelor de realimentare și a tancurilor de realimentare aeriană, a fost un "semnal de alarmă" pentru mulți legislatori, a declarat Becca Wasser de la think tank-ul Center for a New American Security (CNAS), care a condus jocul de război.

"China va ataca în mod intenționat unele dintre nodurile logistice pentru a îngreuna sarcina Statelor Unite de a susține operațiuni în Indo-Pacific", a declarat Wasser.

Pentru a aborda astfel de vulnerabilități, armata americană caută locuri precum Australia ca locații mai sigure pentru a stoca echipamente, chiar dacă își extinde cooperarea cu Filipine, Japonia și alți parteneri din Pacific.

Administrația Biden a anunțat în iulie că Statele Unite vor crea, de asemenea, un centru logistic interimar în Bandiana, Australia, cu scopul de a crea în cele din urmă o "zonă de sprijin logistic durabil" în Queensland.

Potrivit unui document intern al armatei americane văzut de Reuters, facilitățile din Bandiana ar putea găzdui peste 300 de vehicule și ar avea 800 de poziții pentru paleți.

În iulie, Forțele Aeriene ale SUA au desfășurat Mobility Guardian 23, un exercițiu în Indo-Pacific cu Australia, Canada, Franța, Japonia, Noua Zeelandă și Regatul Unit, care a inclus exersarea realimentării aeriene și a evacuărilor medicale.

Armata a folosit această ocazie pentru a lăsa în urmă echipamente, inclusiv în Guam. Acest echipament a ajutat forțele de acolo să facă față consecințelor recentei furtuni Typhoon Mawar, dar ar fi util și în orice conflict viitor, a declarat generalul-maior al Forțelor Aeriene Darren Cole, directorul de operațiuni al Comandamentului Mobilității Aeriene.

Cole a precizat că comandamentul său este responsabil nu doar pentru ajutorarea în caz de dezastre, ci și pentru situații neprevăzute "până la operațiuni de luptă complete, un război major la scară largă".

A avut loc o schimbare în gândirea armatei Statelor Unite. Timp de zeci de ani, Statele Unite nu au trebuit să se îngrijoreze de faptul că o putere străină ar putea avea ca țintă bazele sale logistice. Acest lucru le-a permis planificatorilor să se concentreze pe eficiență, adoptând modelul logistic "just-in-time", comun în rândul producătorilor din sectorul privat.

Această abordare a dus la decizia de a crea mega-baze, precum Baza Aeriană Ramstein din Germania, care a permis reducerea costurilor. Ramstein a fost ferită de atacurile talibanilor și ale Statului Islamic.

Citește și: Marina SUA trimite prima navă de război prin Strâmtoarea Taiwan după alegerile din insulă

Dar un conflict cu China ar putea face din mega-baze, printre care se numără și Camp Humphreys de lângă Seul, ținte principale. Acest risc determină trecerea la o abordare mai costisitoare a logisticii, care include dispersarea stocurilor americane și prepoziționarea proviziilor în întreaga regiune.

"În loc să planificați pentru eficiență, probabil că (trebuie) să planificați pentru eficacitate și să treceți de la 'Just in time' la 'Just in case'", a declarat contraamiralul Dion English, unul dintre cei mai importanți ofițeri de logistică ai Pentagonului.

Statele Unite au făcut acest lucru în Europa după ce Rusia a anexat Crimeea în 2014, prepoziționând stocuri și investind în baze și aerodromuri pe care trupele americane care se desfășurau ar putea să le folosească în caz de nevoie. În cei cinci ani care au precedat invazia Rusiei în Ucraina în 2022, Pentagonul a solicitat Congresului o finanțare de 11,65 miliarde de dolari pentru a prepoziționa echipamente în Europa.

Armata intenționează în prezent să ceară doar 2,5 miliarde de dolari din anul fiscal 2023 până în 2027 pentru a prepoziționa echipamente și combustibil și pentru a îmbunătăți logistica în Asia. Pentagonul are un buget anual de aproximativ 842 de miliarde de dolari în prezent.

O altă problemă costisitoare este flota îmbătrânită de nave de transport americane. Vârsta medie a navelor concepute pentru a transporta încărcături grele, cum ar fi tancurile, într-o zonă de conflict este de 44 de ani, unele dintre ele fiind mai vechi de 50 de ani.

O analiză fulminantă realizată de CNAS a concluzionat: "Departamentul Apărării a subinvestit sistematic în logistică în termeni de bani, energie mentală, bunuri fizice și personal."

Senatorul Roger Wicker, principalul republican din Comisia pentru servicii armate a Senatului, a declarat că Pentagonul și Congresul trebuie să se concentreze mult mai mult asupra bazelor și logisticii din Pacific.

"Capacitatea noastră de a descuraja un conflict în Pacificul de Vest în următorii cinci ani nu este nici pe departe acolo unde ar trebui să fie", a declarat el pentru Reuters.