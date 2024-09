Emma Coronel, soția lui El Chapo Guzman, fostul lord mexican al drogurilor, a defilat la Săptămâna Modei de la Milano pentru brandul american „April Black Diamond”, în timpul unui eveniment la Palazzo Serbelloni.

Participarea soției celebrului traficant de droguri, condamnat în 2019 la închisoare pe viață, a stârnit multă curiozitate, dar a fost apărată de designer.

Emma Coronel are 35 de ani, are 800.000 de urmăritori pe social media, dar are și o arestare în spatele ei în 2021. „Ca designer, cred că toată lumea merită o a doua șansă”, a declarat April Black Diamond pe Instagram, anunțând prezența soției unui criminal la evenimentul de la Milano, scrie gazzetta.it.

sursa video: leggo.it

„O exclusivitate mondială” a fost subliniată de casa de modă.

„Într-o lume în care moda celebrează adesea frumusețea exterioară, ne-am angajat să prezentăm o narațiune mai profundă și mai puternică. Show-ul nostru de modă nu se va concentra doar pe haine, ci și pe poveștile care le dau viață”, a transmis April Black Diamond.

Potrivit lui April Black Diamond, lumea modei este perfectă pentru a vorbi despre transformare și reziliență, motiv pentru care a angajat o femeie care „În ciuda unui trecut marcat de controverse, a ales să își rescrie viitorul”.

Emma Coronel, mama a două fiice gemene ale lui El Chapo, nu este doar un model, ci „un exemplu de forță, curaj și speranță. Fiecare femeie merită șansa de a păși cu mândrie și încredere, indiferent de unde provine”.

Cine este Emma Coronel Aispuro

Născută în Califormia, Emma a fost regină a frumuseții. Când l-a cunoscut pe El Chapo (pseudonimul lui Joaquin Guzmán, 67 de ani), căsătorit în 2007, ea i-ar fi devenit complice.

Se pare, de fapt, că ea a fost cea care a pus la cale una dintre evadările bărbatului din închisoare și nu a avut nicio dificultate în a prelua frâiele traficului de droguri către Statele Unite (de la marijuana la cocaină) atunci când acesta era absent.

Potrivit sursei citate, în 2021, Emma Coronel a fost arestată în calitate de complice al soțului său în trafic de droguri și spălare de bani, ea fiind eliberată cu șase luni înainte de sentința primită.

El Chapo a devenit deosebit de cunoscut după un interviu cu Sean Penn și Kate Del Castillo în 2015 pentru revista Rolling Stones, care a contribuit la a treia și acum ultima sa arestare.

El a mai fost în închisoare între 1993 și 2001, când a reușit să evadeze mituind un gardian.

Ulterior, a fost prins în 2014, dar a reușit să evadeze înainte de pronunțarea sentinței. După arestarea sa în 2015, a fost extrădat și transferat la New York, unde a fost condamnat la închisoare pe viață.

El Chapo a fost un lord mexican al drogurilor, făcând parte din cartelul Sinaloa, numit după regiunea mexicană în care s-a născut. Se spune că are o avere de 14 miliarde de dolari. Forbes îl catalogase drept al 25-lea cel mai bogat om din lume. Cuplul a avut gemeni în 2011.