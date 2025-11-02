Cum a degenerat un raid al poliției în cea mai sângeroasă operațiune a forțelor de ordine din Brazilia

O operațiune a poliției care a vizat o importantă bandă de trafic de droguri din Brazilia s-a soldat cu moartea a 132 de persoane din cartiere sărace din Rio de Janeiro, în cea mai sângeroasă razie din istoria țării, relatează Al Jazeera.

Autoritățile au anunțat inițial un număr mai mic de morți după razia din mahalalele din Rio de Janeiro. În urma operațiunii, brazilienii au protestat față de utilizarea excesive a forței de către poliție, iar activiștii au cerut demisia guvernatorului orașului Rio, în urma a ceea ce localnicii au descris drept un „masacru”.

Poliția statală a oferit detalii despre cum trebuia să decurgă operațiunea, care a fost planificată vreme de câteva luni. Planul era ca suspecții să fie atrași în apropiere de un deal împădurit, unde unități de operațiuni speciale așteptau pentru a-i atrage într-o ambuscadă.

Însă, după câteva ore, zeci de cadavre zăceau pe străzile unuia dintre cartierele vizate. Zeci de locuitori ai favelelor s-au adunat în fața sediului guvernului statului. „Asasini!”, au scandat aceștia.

Printre cei care s-au declarat șocați de numărul morților s-a numărat și președintele Luiz Inácio Lula da Silva. Potrivit ministrului brazilian al justiției, Lula s-a arătat „uimit” de faptul că guvernul federal nu a fost informat în prealabil cu privire la operațiune și nu i s-a cerut să coleboreze pentru desfășurarea acesteia.

Ținta raidului

Pe jos și în mașini blindate, polițiștii au lansat un raid înainte de zori, având drept țintă banda Comando Vermelho (Comandamentul Roșu), una dintre cele mai vechi organizații criminale din Brazilia, în cartierele nordice ale orașului Rio, și anume Complexul Penha și Complexul Alemao.

Înființată în închisorile din Rio în anii 1970, banda s-a extins în ultimii ani, iar în prezent controlează teritorii în toată Brazilia, inclusiv în Amazon. Activitățile sale infracționale includ traficul de droguri, traficul de arme și activitățile de protecție.

2.500 de polițiști și soldați au luat parte la operațiune. Mulți dintre ei s-au poziționat în zone împădurite – unde au avut loc majoritatea crimelor – în apropiere de cartierele vizate. Comandamentul Roșu a ripostat, declanșând scene de haos în cele două cartiere.

Guvernatorul statului Rio, Claudio Castro, un aliat de extremă dreaptă al fostului președinte Jair Bolsonaro, a declarat că investigațiile criminalistice sunt încă în curs. Deocamdată, a susținut el, numărul oficial al morților se ridică la 58, inclusiv patru ofițeri de poliție.

Însă biroul avocatului din oficiu, care oferă asistență juridică persoanelor sărace, a raportat că cifra reală este de 132 de persoane.

Guvernul statului a anunțat că au fost confiscate 118 arme și peste o tonă de droguri. Miercuri, Castro a catalogat operațiunea drept un „succes”. Într-un videoclip postat pe X, acesta a vorbit despre o „zi istorică în lupta împotriva criminalității din Rio de Janeiro”.

Judecătorul de la Curtea Supremă, Alexandre de Moraes, i-a ordonat lui Castro să furnizeze informații despre operațiunea poliției și a programat o audiere cu guvernatorul și șefii poliției militare și civile luni, la Rio.

Miercuri, locuitorii din Penha s-au adunat lângă zeci de cadavre întinse într-o piață, scandând „dreptate!”, înainte ca autoritățile criminalistice să sosească pentru a recupera rămășițele.

Cât de frecvente sunt raidurile poliției în Brazilia

Rafael Soares, un jurnalist brazilian, a declarat pentru BBC că Comandamentul Roșu s-a aflat în ofensivă la Rio de Janeiro în ultimii ani, recuperând teritorii pe care le pierduse în fața principalului său rival, Primul Comandament al Capitalei.

Raidurile poliției împotriva organizațiilor criminale nu sunt neobișnuite în favelele braziliene și se finalizează adesea cu victime.

Potrivit lui Soares, însă, operațiunile poliției în care mor peste 20 de persoane sunt „foarte rare” în Brazilia. Majoritatea acestora au loc în Rio.

Anterior, cel mai sângeros raid al poliției în acest oraș a avut loc în 2021: 29 de persoane au fost ucise în cartierul Jacarezinho. În 2022, într-un alt raid asupra Complexului Alemao, la care au participat 400 de ofițeri, elicoptere și vehicule blindate, 19 persoane au fost ucise.

111 prizonieri au fost uciși în Sao Paulo în 1992, după ce poliția a luat cu asalt Penitenciarul Carandiru pentru a înăbuși o rebeliune.

Reacția guvernului

Într-o vizită efectuată marți în statul Ceará, ministrul Justiției, Ricardo Lewandowski, a calificat raidul drept „foarte sângeros” și a transmis condoleanțe familiilor acelor „oameni nevinovați” uciși. El a menționat că Lula a fost „îngrozit” de amploarea victimelor.

Este de așteptat ca guvernul să urmărească îndeaproape reacția publică, în contextul în care violența la nivel național este o problemă cheie înaintea alegerilor naționale de anul viitor. Aproape 50% dintre brazilieni consideră că siguranța s-a deteriorat sub conducerea lui Lula, potrivit unui sondaj realizat de Parana Pesquisas, o instituție națională de sondaje.

Miercuri, Lula a declarat pe rețelele de socializare că crima organizată din Brazilia „continuă să distrugă familii, să oprime locuitorii și să răspândească droguri și violență în orașe”.

Cu o zi înainte, parlamentarii opoziției l-au acuzat pe președintele brazilian că protejează grupările criminale. „Președintele traficanților trebuie că este supărat. A pierdut alegători la Rio”, a declarat Gilvan da Federal în Congres, referindu-se la membrii bandelor uciși în operațiunea de la Rio de Janeiro.

Brutalitatea raidului a atras critici din partea Martei Hurtado, purtătoare de cuvânt a Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului.

„Înțelegem pe deplin provocările legate de interacțiunea cu grupuri violente și bine organizate, cum ar fi Comandamentul Roșu”, a spus ea, subliniind totodată Brazilia trebuie să „rupă acest ciclu de brutalitate extremă, și să se asigure că operațiunile de aplicare a legii respectă standardele internaționale privind utilizarea forței”.

Cesar Munoz, directorul Human Rights Watch din Brazilia, a numit decesele o „tragedie”. El a adăugat că „succesiunea operațiunilor letale care nu au drept rezultat o siguranță sporită pentru populație, ci, de fapt, provoacă insecuritate, scoate la iveală eșecul politicilor din Rio de Janeiro”.