Crocodili la paza penitenciarelor din Israel. Planul controversat al lui Ben Gvir, ministrul Securităţii naţionale, inspirat după model american

Israelul a modificat reglementările privind crocodilii de Nil, permițând folosirea acestora în scopuri de securitate, inclusiv pentru descurajarea tentativelor de evadare din penitenciare.

Israelul a schimbat reglementările privind crocodilii de Nil, astfel încât aceștia să poată fi folosiți de instituțiile de securitate. Măsura deschide calea unui proiect promovat de ministrul Securității naționale, Itamar Ben Gvir, care a propus amplasarea reptilelor în jurul unor închisori de maximă securitate pentru a descuraja tentativele de evadare.

Decizia a fost luată de ministrul Protecției Mediului, Idit Silman, care a reclasificat crocodilii de Nil din categoria animalelor sălbatice în cea a „faunei crescute în captivitate”. Noua încadrare permite deținerea lor de către organismele de securitate, în condițiile stabilite de Autoritatea pentru Natură și Parcuri și cu aprobarea ministrului.

Măsura a fost salutată de ministrul Securității naționale, Itamar Ben Gvir, lider al extremei drepte, care promovează de mai multe luni ideea folosirii crocodililor pentru protejarea penitenciarelor. Încă din decembrie, acesta propusese amplasarea reptilelor în jurul închisorilor pentru a descuraja eventualele evadări ale deținuților palestinieni.

„Terorist blestemat, te gândeşti să evadezi? Mai gândeşte-te o dată”, a scris Ben Gvir pe Facebook, într-o postare pe Facebook, alături de o imagine generată cu ajutorul inteligenţei artificiale, în care apare ţinând un crocodil în lesă.

El a sugerat amenajarea unor șanțuri cu crocodili în jurul închisorilor de maximă securitate, în special la penitenciarul Ketziot, din sudul Israelului, unde sunt deținuți membri Hamas și persoane condamnate pentru terorism. Potrivit presei israeliene, Ben Gvir intenționează să pună în aplicare acest plan la Ketziot, unde se află și numeroși membri Hamas capturați după atacul din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.

Încă de la începutul acestui an, Ben-Gvir a discutat despre această inițiativă cu comisarul Serviciului Penitenciar, după care proiectul a prins avânt, stimulat în parte și de mediatizarea din presă. Ministrul a argumentat că, în urma recentului acord de eliberare a ostaticilor, a crescut motivația în rândul teroriștilor de a încerca să evadeze din închisoare.

După ce autorităţile au inspectat câteva penitenciare care se pretează unei astfel de măsuri de securitate, Ben-Gvir a spus că a primit deja o estimare de cost de la comisarul adjunct.

„Un crocodil mic costă 8.000 de dolari, iar unul mare costă 20.000 de dolari”, a spus el. „I-am spus: «indiferent de bugetul necesar, îl ofer pentru asta»”.

Proiectul este inspirat de un model american supranumit „Alligator Alcatraz”, o fostă unitate de detenție pentru imigranți din Florida, amplasată în mlaștinile Everglades și înconjurată în mod natural de aligatori și crocodili.

Conform postului israelian Channel 13, Autoritatea pentru Natură și Parcuri s-a opus inițial proiectului. Cu toare acestea, noile reglementări au intrat în vigoare și permit folosirea crocodililor de Nil în scopuri de securitate, cu respectarea unor condiții strict reglementate.