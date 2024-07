Locuitorii unui sat din Vaslui sunt îngroziţi: cadavrul unui bărbat, descoperit într-o valiză abandonată la marginea localităţii

Duminică seara, într-o valiză abandonată de mai multe zile la marginea localităţii Pungeşti din Vaslui, a fost descoperit cadavrul unui bărbat. Au fost alertate imediat autorităţile şi s-a început o anchetă.

Săteanul care a făcut cumplita descoperire a povestit că valiza în care a găsit cadavrul a văzut valiza abandonată încă de sâmbătă, dar nimeni nu i-a acordat atenţie până când dinspre ea nu a început să vină un miros îngrozitor. Duminică seara, împins de curiozitate, a vrut să vadă ce conţine şi a deschis-o. L-a izbit imediat un miros îngrozitor şi, în primă fază, a crezut că este vorba despre un animal mort. Apoi a văzut genunchii bărbatului.

„Eu am zis că e gunoi, nu mi-am dat seama că e om mort acolo. Am zis că poate e un câine mort, o găină și am văzut genunchii îngrămădiţi acolo. Băi, asta e om, mă. De unde și cum e, nu știu”, a povestit Barzu Gheorghiţă, cel care a găsit cadavrul.

Săteanul mai spune că a sunat imediat la 112 şi a anunţat autorităţile în legătură cu cadavrul din valiză. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de poliţie şi anchetatorii au delimitat zona, interzicând accesul curioşilor. Ei au confirmat că, într-adevăr, în valiză este cadavrul unui bărbat cu vârsta în jur de 50 de ani, aflat în stare avansată de putrefacţie.

„La data de 15.07.2024, ora 21.27, o patrulă de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vaslui a fost sesizată telefonic de către un bărbat din satul/comuna Pungești, județul Vaslui, cu privire la faptul că, în vecinătatea unui drumul sătesc din Pungești, pe marginea drumului, se află un geamantan, în interiorul căruia se află cadavrul unei persoane necunoscute, de sex masculin.

La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din cadre ale Poliției Municipiului Vaslui, Serviciului Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic, coordonată de inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

Totodată, la fața locului s-a deplasat și procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

În cauză sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii identității persoanei decedate, împrejurărilor în care s-a produs decesul acesteia și dispunerea măsurilor legale”, se arată în comunicatul poliției, potrivit antena3.ro.

Cadavrul a fost transportat la Institutul de medicină legală din Vaslui pentru necropsie, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor deosebit de grav.