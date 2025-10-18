Doi youtuberi specializați în explorarea locurilor abandonate au făcut o descoperire spectaculoasă în Macau, China. Într-un fost hotel de lux, părăsit de ani de zile, au găsit mai multe mașini exclusiviste, printre care trei exemplare Rolls-Royce Phantom, o limuzină Hummer și un Mercedes S-Class, toate abandonate.

Vloggeri au observat inițial o limuzină Hummer în parcarea exterioară. Aceasta era deschisă și prăfuită, sugerând că a stat acolo de mult timp, scrie PiațaAuto.md. Adevărata surpriză îi aștepta la intrarea principală a hotelului, unde, într-o zonă acoperită, ferită de privirile trecătorilor, se aflau trei Rolls-Royce Phantom abandonate.

Primul dintre ele prezenta semne clare de vandalism, cu geamuri sparte, dar interiorul era păstrat în condiție bună. Al doilea avea capota ridicată și emblema „Spirit of Ecstasy” lipsă, însă motorul V12 părea neatins. Alături se afla un Mercedes-Benz S-Class W220. Al treilea Rolls-Royce Phantom avea un interior în nuanțe de purpuriu spre bordo, fiind și acesta bine conservat. Deși vandalizate, toate trei modelele ar putea fi salvate de un pasionat auto cel mai probabil.

În parcarea exterioară, exploratorii au mai găsit dubițe și alte vehicule, probabil folosite odinioară pentru transportul oaspeților.

La subsol, au descoperit o limuzină și un Audi, semn că întreaga proprietate fusese un centru al luxului.

Potrivit publicației PiațaAuto.md, cele trei Rolls-Royce Phantom ar fi costat la momentul achiziției peste 500.000- 600.000 de euro fiecare.

Hotelul făcea parte din rețeaua Suncity Group, companie din Macau specializată în servicii de lux și jocuri de noroc. Grupul, condus de Alvin Chau Cheok Wa, domina segmentul VIP al industriei cazinourilor, controlând aproape jumătate din piață.

Totul s-a prăbușit în 2021, când Chau a fost arestat de autoritățile chineze, fiind acuzat de spălare de bani, operarea unui sindicat criminal și activități de gambling ilegale.

În 2023, Alvin Chau a fost condamnat la 18 ani de închisoare, iar complexul de lux a rămas în paragină.