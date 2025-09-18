În plină criză cu SUA, Venezuela lansează exerciţii militare pe o insulă din Caraibe

Venezuela a lansat miercuri, 17 septembrie, trei zile de exerciţii militare pe insula Orchila, în Caraibe, în timp ce Statele Unite au desfăşurat nave de război în zonă, oficial pentru o operaţiune antidrog, potrivit AFP.

SUA îl acuză pe Nicolas Maduro că se află la conducerea unui cartel şi oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea preşedintelui venezuelean, notează Agerpres, citând agenția internațională.

Caracasul respinge aceste acuzaţii şi denunţă o „ameninţare”.

„Caraibe suverane”

Un teritoriu de 43 de kilometri pătraţi unde se află o bază navală venezueleană, insula este situată la 97 de mile marine de statul venezuelean La Guaira şi în apropierea locului unde Statele Unite au sechestrat o ambarcaţiune de pescuit venezueleană timp de opt ore în weekend.

„Astăzi, comandantul nostru şef (preşedintele Nicolas Maduro) ne-a ordonat să efectuăm un exerciţiu, o manevră de campanie numită +Caraibe suverane+ (...) Va fi o desfăşurare importantă de nave ale Marinei bolivariene”, a declarat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino Lopez, la televiziunea naţională.

Ministrul a mai spus că „în situaţia actuală, trebuie să creştem pregătirea noastră operaţională pentru un scenariu de conflict armat pe mare", referindu-se la „desfăşurarea masivă de nave nord-americane, distrugătoare echipate cu rachete de croazieră ghidate cu o putere ameninţând Venezuela, Caraibele şi întreaga Americă Latină”.

Televiziunea publică a arătat imagini cu ambarcaţiuni amfibii, piese de artilerie şi nave de război venezuelene desfăşurate în La Orchila.

„Avem 12 nave, 22 de aeronave, inclusiv avioane de vânătoare (...) 20 de ambarcaţiuni mici ale Miliţiei navale speciale”, a subliniat viceamiralul Marinei, Irwin Raul Pucci.

Maduro: „o agresiune în curs de natură militară"

Președintele Venezuelei a declarat, luni, cu privire la desfăşurarea americană că există „o agresiune în curs de natură militară" din partea Washingtonului şi că Venezuela este „îndreptăţită prin dreptul internaţional să răspundă”.

Maduro a anunţat că a poziţionat 25.000 de soldaţi la frontiere, îndemnând populaţia să se înroleze în miliţii pentru „apărarea patriei”.

Mai devreme în cursul zilei, ministrul de interne Diosdado Cabello a evidenţiat războiul antidrog al ţării sale, acuzată de preşedintele american Donald Trump de trafic de droguri, lăudându-se că a confiscat peste 60 de tone de droguri în 2025, cea mai mare cantitate confiscată din 2010.

Cabello a afirmat că acuzaţiile americane sunt „greu de crezut", insistând că administraţia Trump urmăreşte „o schimbare de regim" în Venezuela.

Trump a precizat că Statele Unite au distrus trei ambarcaţiuni conţinând droguri plecate din Venezuela. Caracasul a cerut o anchetă cu privire la prima ambarcaţiune atacată săptămâna trecută şi nu a făcut comentarii specifice cu privire la ultimele două.

„În ceea ce priveşte cele trei ambarcaţiuni pe care le menţionează, nu ştim. Nu ştim. Pentru că ei spun că transportau droguri, dar cine a văzut drogurile? Ei spun că a doua transporta fentanil. De aici, din Venezuela, fentanil? E greu de crezut. Foarte greu de crezut”, a declarat Diosdado Cabello.