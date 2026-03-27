Pentagonul analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în Golf, semnal de atac la sol pregătit

Casa Albă și Pentagonul iau în considerare trimiterea a cel puțin 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în zilele următoare, transmite Axios, citând un oficial american de rang înalt din domeniul apărării. Dacă decizia va fi aprobată, numărul trupelor americane de luptă din regiune va crește semnificativ, semnalând o pregătire serioasă pentru o posibilă operațiune terestră împotriva Iranului.

Această mobilizare survine în contextul în care președintele Donald Trump susține că Statele Unite negociază cu Iranul un acord care să pună capăt tensiunilor. Totuși, oficialii iranieni nu au acceptat încă o întâlnire la nivel înalt și privesc cu scepticism inițiativa diplomatică americană, considerând că ar putea fi „o altă manevră”, potrivit Axios.

Oficialul american a precizat că o decizie finală ar putea fi luată săptămâna viitoare, iar trupele suplimentare vor proveni din alte unități decât cele deja staționate în regiune. The Wall Street Journal a relatat prima dată că administrația Trump ia în calcul aceste întăriri.

Opțiuni militare și escaladarea situației

Pentagonul analizează scenarii care ar putea include o „lovitură finală” împotriva Iranului, combinând forțe terestre și o campanie masivă de bombardamente. Axios notează că președintele Trump nu a luat încă o decizie privind aplicarea acestor scenarii, dar ar fi pregătit să escaladeze situația dacă negocierile nu vor aduce rezultate concrete în curând.

Alte întăriri, inclusiv escadrile suplimentare de avioane de luptă și mii de militari, urmează să ajungă în Orientul Mijlociu în zilele și săptămânile următoare. În această săptămână va sosi o unitate expediționară de pușcași marini, iar o altă unitate este deja în desfășurare. Elementul de comandă al Diviziei 82 Aeropurtate a primit ordin să se desfășoare în regiune împreună cu o brigadă de infanterie formată din câteva mii de militari.

Președintele Donald Trump a anunțat joi că prelungește până la 6 aprilie ultimatumul adresat Iranului pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, renunțând la amenințările anterioare de a bombarda centrale iraniene dacă Teheranul nu permite navigația.