Două clădiri cu patru etaje s-au prăbușit în cursul nopții în orașul marocan Fez, provocând moartea a 19 persoane, au anunțat miercuri autoritățile. Este al doilea colaps fatal petrecut acolo anul acesta.

Agenția de presă de stat a Marocului a relatat că cele două imobile rezidențiale găzduiau opt familii. Șaisprezece persoane au fost rănite și transportate la un spital din apropiere. Autoritățile au evacuat cartierul, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.

Nu este clar ce a provocat prăbușirea sau câte persoane erau date dispărute miercuri dimineață, transmite AFP.

Sursa: X / World News @ferozwala

Fez este al treilea cel mai mare oraș al Marocului și unul dintre gazdele Cupei Africii pe Națiuni din această lună, precum și ale Cupei Mondiale FIFA 2030. Este cunoscut mai ales pentru orașul său vechi, cu bazaruri medievale și tăbăcării. Dincolo de turism, este însă și unul dintre cele mai sărace centre urbane ale țării, unde infrastructura veche afectează numeroase cartiere.

O altă prăbușire produsă în mai a ucis 10 persoane și a rănit alte șapte într-o clădire care fusese deja programată pentru evacuare, potrivit publicației marocane Le360.

Codurile de construcție sunt adesea neaplicate în Maroc, în special în orașele istorice, unde clădirile multifamiliale vechi sunt frecvente. Lipsurile din serviciile publice au fost în centrul protestelor care au zguduit țara la începutul acestui an, manifestanții criticând guvernul pentru investițiile în stadioane noi, în loc să abordeze inegalitățile din sănătate, educație și alte servicii publice.