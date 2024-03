Cel mai mare miting în sprijinul alegerilor anticipate, de la începutul războiului din Gaza, a avut loc la Ierusalim

Potrivit ziarului The Jerusalem Post, peste 100 de mii de oameni s-au adunat la Knesset.

O demonstrație a mii de oameni care cereau alegeri anticipate în Israel și eliberarea rapidă a ostaticilor din Fâșia Gaza a avut loc lângă clădirea Knesset (parlamentului) din Ierusalim, a informat radio Kan. Portalul Ynet notează că acesta este cel mai mare protest din statul evreu de la începutul războiului din Gaza, după atacul militanților Hamas din 7 octombrie 2023.

Potrivit ziarului The Jerusalem Post, peste 100 de mii de oameni s-au adunat la Knesset. Ynet a numărat „zeci de mii” de demonstranți. Potrivit portalului, aceștia au montat „zeci de corturi” lângă complexul parlamentar cu intenția de a continua protestul pe parcursul săptămânii viitoare.

The Jerusalem Post notează că mai multe demonstrații au avut loc la Ierusalim sub sloganul eliberării rapide a ostaticilor și organizarea de alegeri anticipate. Una dintre ele a avut loc în apropierea biroului premierului Benjamin Netanyahu și a coincis cu conferința de presă a acestuia. În plus, zeci de activiști au început să blocheze drumuri în două cartiere ale orașului, după care polițiștii au declarat aceste acțiuni ilegale și au folosit echipamente speciale pentru a împinge manifestanții de pe carosabil.

Serviciul de presă al poliției a raportat că o persoană a fost reținută pentru încălcarea ordinii publice în Ierusalim.