Cea mai murdară meserie din lume. Omul care face ceea ce nimeni altcineva nu îndrăznește: „Era literalmente sânge peste tot”

Un bărbat din Marea Britanie și-a construit o carieră și o avere făcând ceea ce nimeni altcineva nu îndrăznește: curăță locuri pline de sânge, fluide corporale și mizerie extremă, transformând „cea mai murdară meserie din lume” într-o afacere profitabilă.

Ben Giles (49 de ani) a construit o carieră și o avere curățând locuri de crimă, apartamente pline de mizerie și chiar cadavre de balene. În peste 25 de ani, el a gestionat sânge, fluide corporale și dezastru, ajutând familiile îndurerate să își recupereze proprietățile afectate de tragedii, scrie dailymail.

Crescut la o fermă în Țara Galilor, el spune că experiența cu animalele moarte și munca grea l-au pregătit pentru această meserie extremă.

„A fost foarte ușor să fac asta. Crescând la o fermă, cu animale moarte și tot felul de chestii, nu a fost o problemă pentru mine”, explică el.

Fondator al companiei Ultima, pe care a vândut-o ulterior, el continuă să ofere consultanță și să participe la cazuri complexe.

„Toate lucrurile îngrozitoare s-au întâmplat deja. Sunt norocos că nu trebuie să văd tragedia pe viu, doar consecințele ei”, spune Giles.

De la crime violente și sinucideri, la apartamente invadate de mizerie și până la carcasa unei balene de 22 de metri, Giles transformă ceea ce pare imposibil de curățat într-o meserie profitabilă și utilă comunității.

„Când vezi familiile că își pot recâștiga proprietatea sau obiectele dragi într-o stare acceptabilă, e o satisfacție imensă”, adaugă el.

Singura scenă de traumă majoră care l-a afectat profund a fost un caz în care un bărbat și-a lovit mortal soția.

„Ca bărbat căsătorit, nu am putut să accept asta. Am venit acasă și nu am putut să vorbesc cu soția mea despre asta, era atât de violent. Era literalmente sânge peste tot. A trebuit să scoatem sertarele din bucătărie, pentru că sângele trecuse prin crăpăturile mici dintre ele. A fost groaznic, o pierdere de viață inutilă.”

Pericolele meseriei

Ben spune că sănătatea sa a fost pusă în pericol de multe ori, în special la început, când echipamentul de protecție adecvat era rar. A ridicat ace folosite de consumatori de droguri și a intrat în clădiri despre care nu era sigur că sunt stabile. A lucrat cu producători pentru a dezvolta echipamente de protecție personală care includ o mască ce poate preveni pătrunderea celor mai puternice mirosuri.