Şapte ofiţeri răniţi şi cinci maşini de poliţie distruse, după o urmărite ca în filme în Marea Britanie. „A fost un carnagiu absolut"

Urmărirea unui BMW care circula periculos pe o autostradă din Marea Britanie s-a soldat cu rănirea a şapte ofiţeri şi distrugerea a cinci maşini de poliţie, implicate într-un carambol. Şoferul fugar şi pasagera sa, ambii în vârstă de 20 de ani, au fost reţinuţi.

Gravul accident s-a produs după ora 2:00 dimineața, la scurt timp după ce ofițerii de poliție au încercat să oprească o mașină în zona Whickham din Gateshead.

Şoferul unui BMW M Sport circula în mod haotic pe autostradă şi a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, astfel că a fost autorizată urmărirea acestuia, în jurul orei 2:25 a dimineţii de joi. Doar două minute mai târziu, mașina și cinci vehicule ale poliției au fost implicate într-un accident grav, iar o secțiune a A1 a rămas închisă în ambele direcții mai bine de 12 ore.

Patru mașini de poliție marcate au fost grav avariate, uneia dintre ele fiindu-i smulse acoperișul și portierele, în timp ce o a cincea mașină de patrulare, care însă nu avea însemnele poliţiei, s-a răsturnat pe o parte.

Șapte ofițeri de poliție au fost transportați de urgență la spital. Patru dintre ei au fost externați, în timp ce doi au rămas sub observaţie medicală, iar unul primește îngrijiri pentru o rană la picior.

Cei doi ocupanți ai BMW-ului, un bărbat şi o femeie, ambii în vârstă de 20 de ani, nu au fost răniți, dar au fosr reţinuţi de autorităţi şi sunt anchetaţi.

Autostrada dublă a fost închisă timp de mai multe ore între Swalwell și joncțiunea Denton.

Ce spun martorii

Mai multe persoane care locuiesc în apropierea locului în care a avut loc accidentul, trezite de elicopterele poliției care se învârteau deasupra, încă în stare de şoc şi l-au descris ca fiind „un carnagiu absolut”.

Avril Smith a locuit lângă autostradă timp de 27 de ani și a rămas îngrozită de carambol.

„A fost un carnagiu absolut. Sunetul elicopterului poliției a fost cel care m-a trezit la 2.45 dimineața. M-am ridicat și m-am dus în celălalt dormitor, iar când am deschis jaluzelele erau poliție și ambulanțe peste tot. Am știut atunci că se întâmplase ceva grav. Nu am mai văzut nimic atât de grav până acum, locuind aici”, a sus ea pentru DailyMail.

„Am fost pur și simplu șocat când am văzut ce s-a întâmplat. A fost o nebunie să văd atâta măcel. Sunt aici de 20 de ani și singurul lucru important despre care știm că s-a întâmplat aici a fost când Raoul Moat l-a împușcat pe ofițerul de poliție”, a povestit un alt rezident din zonă.