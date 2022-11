Bilanțul cutremurului care a lovit Indonezia: 252 de morți și 377 de răniți

Bilanțul cutremurului care a lovit, luni, orașul indonezian Cianjur din provincia Java de Vest a crescut la 252, a transmis, marți, pe Instagram un reprezentant guvernamental local, relatează Reuters, conform Agerpres.

Alte 31 de persoane sunt în continuare dispărute, iar alte 377 au fost rănite, în timp ce numărul sinistraţilor a ajuns la 7.060, a mai menționat oficialul.

Printre victime se numără copii care au murit când şcolile în care se aflau s-au prăbuşit, scrie Reuters.

Autorităţile au atenționat că numărul deceselor ar putea creşte.

Cutremurul de mică adâncime, cu magnitudinea 5,6, s-a produs luni, în munţi, în cea mai populată provincie din Indonezia, Java de Vest, provocând pagube importante în Cianjur şi îngropând cel puţin un sat după o alunecare de teren.

Alunecările de teren şi zona accidentată au zădărnicit operaţiunile de intervenţie, a declarat Henri Alfiandi, şeful Agenţiei Naţionale de Căutare şi Salvare (Basarnas). „Provocarea este că regiunea afectată este întinsă... Pe deasupra, drumurile din aceste sate sunt avariate", a spus Alfiandi într-o conferinţă de presă, adăugând că peste 13.000 de persoane au fost evacuate.

„Majoritatea victimelor sunt copii, deoarece la ora 13:00 ei erau încă la şcoală", a spus el referindu-se la momentul producerii seismului.

Multe dintre victime şi-au pierdut viaţa printre dărâmături după prăbuşirea clădirilor în care se aflau, au indicat oficialii.

Preşedintele Joko Widodo a zburat marţi la Cianjur pentru a-i încuraja pe salvatori. „Instrucţiunile mele sunt să se prioritizeze evacuarea victimelor care sunt încă blocate sub dărâmături", a declarat preşedintele cunoscut sub numele Jokowi.

Oficialul a transmis condoleanţe victimelor şi a promis ajutoare guvernamentale.

Supravieţuitorii s-au adunat peste noapte într-o parcare a spitalului din Cianjur. Unii dintre răniţi au fost trataţi în corturi, alţii au primit tratament intravenos direct pe trotuar, în timp ce personalul medical a fost nevoit să coasă pacienţi la lumina lanternelor.

„Totul s-a prăbuşit sub mine şi am fost zdrobit sub acest copil", a declarat pentru Reuters o locuitoare pe nume Cucu, în vârstă de 48 de ani. „Doi dintre copiii mei au supravieţuit, i-am dezgropat... Pe alţi doi i-am adus aici, iar unul încă lipseşte", a declarat femeia printre lacrimi.

Postul Kompas TV a difuzat imagini în care persoane la care, aparent, nu ajunseseră ajutoare de urgenţă, ţineau pancarte de carton cu mesaje prin care solicitau hrană şi adăpost.

Sute de poliţişti au fost desfăşuraţi în cadrul operaţiunilor de salvare, a declarat pentru agenţia de stat Antara purtătorul de cuvânt al poliţiei naţionale, Dedi Prasetyo. „Ordinul principal de astăzi pentru personal este să se concentreze asupra evacuării victimelor", a spus el.

Operaţiunile de salvare au fost complicate de penele de curent din unele zone şi de cele peste 100 de replici seismice.

Indonezia este afectată în mod regulat de seisme sau erupţii vulcanice, datorită poziţiei sale pe „Cercul de foc" al Pacificului, o regiune situată la convergenţa mai multor plăci tectonice.

În anul 2018, insula Lombok şi insula vecină Sumbawa au fost lovite de un cutremur violent, în urma căruia au murit peste 550 de persoane.

În acelaşi an, un alt cutremur cu magnitudinea 7,5 a provocat un tsunami care a lovit Palu, pe insula Sulawesi, eveniment soldat cu moartea sau dispariţia a 4.300 de persoane.

Insula Java a fost la rândul său afectată în 2006 de un seism cu magnitudinea 6,3, produs în apropierea oraşului Yogyakarta (centru), care s-a soldat cu aproximativ 6.000 de morţi şi zeci de mii de răniţi.

Cu un an înainte, un cutremur cu magnitudinea 8,7 care a lovit coasta Sumatra, afectată în mod regulat de seisme, a ucis peste 900 de persoane.

Ţara rămâne însă marcată de cutremurul de la 26 decembrie 2004, cu magnitudinea 9,1, produs în largul coastelor insulei Sumatra. Acel seism a provocat un tsunami puternic, care a ucis 220.000 de persoane în regiune, din care 170.000 în Indonezia, unul dintre cele mai mortale dezastre naturale înregistrate vreodată.