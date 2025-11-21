Avertisment sumbru al unui istoric: riscul unui război nuclear este mai mare ca oricând

Pericolul unui război nuclear global nu a dispărut odată cu sfârșitul Războiului Rece, ci, dimpotrivă, este mai prezent ca oricând. Aceasta este concluzia alarmantă a istoricului american Serhii Plokhy, care avertizează că lumea se află din nou în fața unei „capcane nucleare” create de marile puteri și alimentată de zeci de state care au acces la tehnologia necesară construirii armelor atomice, notează Daily Mail.

Plokhy amintește că omenirea trăiește în epoca nucleară încă din vara anului 1945, când prima bombă atomică a fost detonată în deșertul New Mexico, experiment ce l-a făcut pe Robert Oppenheimer să rostească celebra frază din Bhagavad Gita: „Am devenit Moartea, distrugătorul lumilor”. Următoarele săptămâni au demonstrat cât de literală era această idee: Hiroshima și Nagasaki au fost rase de pe fața pământului, cu peste 200.000 de morți imediat sau la scurt timp după explozie.

De atunci, nicio altă armă nucleară nu a mai fost folosită în luptă, însă miracolul continuității istorice este, spune Plokhy, pură șansă. În momente precum Criza Rachetelor din Cuba din 1962, lumea a fost la câteva ore de distrugere totală. „Dacă nici Kennedy, nici Hrușciov nu ar fi dat înapoi, astăzi nu am mai avea ce povesti”, subliniază istoricul.

Astăzi, riscul nu vine doar din competiția directă dintre marile puteri – Statele Unite, Rusia sau China. Potrivit cercetărilor lui Plokhy, în prezent, există oficial nouă state nucleare, dar alte aproximativ 40 au acces la tehnologia și materialele necesare pentru a produce arme nucleare rapid. Într-o lume marcată de instabilitate, conflicte regionale și tensiuni politice, această realitate constituie un veritabil „butoi cu pulbere” global.

Escaladarea recentă nu face decât să înăsprească acest pericol. Vladimir Putin a lăudat de curând capacitățile „de neoprit” ale noilor submarine rusești capabile să lanseze drone nucleare la mii de kilometri. În replică, administrația Trump a reluat testele nucleare americane.

„Aceasta este dinamica periculoasă a erei nucleare: fiecare pas înainte al unei națiuni devine motiv de îngrijorare și imitație pentru restul lumii”, explică Plokhy.

În ciuda tabloului sumbru, istoricul crede că un singur factor a împiedicat până acum catastrofa: frica de anihilare totală. Este instinctul de autoconservare care îi oprește pe lideri să apese pe butonul fatal. Însă, avertizează el, acest echilibru fragil nu este garantat.

„Trebuie să consolidăm acest instinct – la prieteni și la adversari deopotrivă – dacă vrem să evităm un alt 1945.”

Până atunci, omenirea rămâne într-o stare permanentă de tensiune, în care o greșeală, o eroare tehnică sau un act impulsiv ar putea declanșa dezastrul absolut.