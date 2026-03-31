Atacurile susținute Iranului aproape au epuizat stocurile de rachete interceptoare ale statelor din Golf

Atacurile intensive cu rachete și drone ale Iranului au epuizat semnificativ stocurile de interceptoare ale statelor din Golf, suscitând îngrijorări cu privire la sustenabilitatea strategiilor actuale de apărare, potrivit Bloomberg. Cel 2.400 de interceptoare ar fi fost consumate până acum, o cifră care se apropie de stocurile estimate înainte de conflict.

Intensitatea atacurilor a crescut în ultimele zile, fiind înregistrate până la 40 de lansări de rachete într-un singur weekend, dublu față de media zilnică obișnuită.

Un atac recent a lovit baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, rănind militari și avariind mai multe aeronave, inclusiv o aeronavă E-3 Sentry de avertizare și control aerian.

Din 28 februarie, Iranul a lansat aproape 1.200 de rachete balistice și 4.000 de drone de tip Shahed asupra țărilor din Golf. Doctrina de apărare antirachetă prevede lansarea a două interceptoare pentru fiecare țintă, ceea ce sporește considerabil rata de consum a stocurilor defensive.

Majoritatea munițiilor utilizate au fost rachete Patriot PAC-3 și GEM-T. Înainte de escaladarea conflictului, se estima că statele din Golf dețineau mai puțin de 2.800 de astfel de interceptoare, conform aprobărilor de vânzări de arme din partea SUA, evaluărilor experților și unei surse informate cu privire la subiect.

„Fără sprijin activ din partea SUA, majoritatea țărilor nu ar avea nimic cu care să se apere împotriva rachetelor iraniene”, a apreciat Kelly Grieco, cercetător senior la Stimson Center.

Departamentul Apărării al SUA a declarat că dispune de suficiente muniții pentru a-și îndeplini misiunea, deși documentele privind Vânzările Militare Externe (FMS) arată doar câte rachete au fost aprobate sau comandate - nu și câte au fost livrate.

Potrivit unei surse care a vorbit sub rezerva anonimatului dată fiind natura sensibilă a subiectului, Statele Unite au lansat, de asemenea, sute de rachete Tomahawk, fiecare evaluată la aproximativ 2 milioane de dolari, precum și peste 1.000 de rachete JASSM, fiecare în valoare de circa 1,5 milioane de dolari.

„Existau aproximativ 4.000 de Tomahawk în stocurile SUA înainte de război, RTX Corp. produce aproximativ 100 pe an; Lockheed poate construi cel mult 860 de JASSM anul acesta, conform documentelor guvernamentale. Ambele rachete sunt proiectate pentru a parcurge distanțe mari, a penetra apărarea aeriană și a lovi ținte de mici dimensiuni.”

Analiștii sugerează că amploarea utilizării munițiilor poate reflecta calcule strategice mai largi. Fostul ofițer al Forțelor Aeriene Regale Australiene, Peter Layton, a indicat că disponibilitatea de a epuiza stocurile de arme avansate ar putea semnala o schimbare în ceea ce privește prioritățile SUA.

„Este interesant strategic în sensul că sugerează că administrația Trump percepe Iranul ca fiind cea mai importantă problemă și este dispusă să riște totul pentru distrugerea lui”, a spus Layton.

Între timp, epuizarea rapidă a stocurilor de interceptoare a suscitat îngrijorare în rândul aliaților SUA. The Washington Post a relatat că Pentagonul ia în considerare redirecționarea armelor inițial destinate Ucrainei către regiunea Golfului, inclusiv rachetele interceptoare.

Oficialii europeni din domeniul apărării își exprimă, de asemenea, îngrijorarea. Germania și Franța au observat primele semne de strâmtorare în aprovizionarea cu anumite sisteme de armament.

„O angajare prelungită a SUA în războiul cu Iranul ar pune cu siguranță o presiune semnificativă asupra stocurilor de muniții și echipamente ale armatei americane”, a apreciat Thomas Erndl, purtător de cuvânt pentru politica de apărare al cancelarului german Friedrich Merz.

Experții avertizează că, deși abordarea actuală poate aduce avantaje tactice pe termen scurt, rata ridicată de consum a rachetelor Patriot și a sistemelor similare ar putea crea vulnerabilități pe termen mediu în ceea ce privește pregătirea militară a SUA.

„Pe termen scurt, războiul cu Iranul este un succes militar-tactic pentru SUA”, a estimat Claudia Major de la German Marshall Fund. „Cu toate acestea, din cauza ratei ridicate de uzură și a consumului de interceptoare Patriot și alte sisteme, în combinație cu o capacitate insuficientă de producție pentru refacerea stocurilor, asta va duce la o slăbiciune militar-strategică pentru SUA pe termen mediu.”