search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Elveția va supune votului cetățenilor o inițiativă a extremei drepte pentru limitarea populației la 10 milioane

0
0
Publicat:

Elvețienii sunt chemați la urne în această vară pentru a decide asupra unei inițiative lansate de Partidul Popular Elvețian (SVP), formațiune de extremă dreapta, care propune plafonarea populației țării la 10 milioane de locuitori. Oponenții avertizează că măsura ar putea pune în pericol acordurile esențiale cu Uniunea Europeană și ar afecta grav economia.

Elveția recurge la referendum foarte des/FOTO:Arhiva
Elveția recurge la referendum foarte des/FOTO:Arhiva

Guvernul federal a anunțat miercuri că referendumul privind inițiativa intitulată „Nu unei Elveții de 10 milioane” va avea loc pe 10 iunie. Propunerea este contestată ferm atât de cele două camere ale parlamentului, cât și de mediul de afaceri și sectorul financiar.

Ce prevede inițiativa

Textul supus votului ar obliga autoritățile federale să intervină dacă populația permanentă — în prezent de aproximativ 9,1 milioane — ar depăși pragul de 9,5 milioane. Măsurile ar include restricționarea intrării noilor veniți, inclusiv a solicitanților de azil și a membrilor de familie ai rezidenților străini.

Dacă populația ar ajunge la 10 milioane, ar intra în vigoare restricții suplimentare. În cazul în care numărul locuitorilor nu ar începe să scadă, guvernul ar fi obligat să denunțe acordul privind libera circulație a persoanelor încheiat cu Uniunea Europeană — principalul partener comercial al Elveției.

O creștere demografică accelerată

În ultimul deceniu, populația Elveției a crescut de aproximativ cinci ori mai rapid decât media statelor membre UE din jur. Economia robustă a țării a atras atât lucrători slab calificați, cât și angajați cu venituri ridicate din corporații multinaționale.

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 27% dintre rezidenți nu au cetățenie elvețiană.

SVP, cea mai mare formațiune politică a țării și câștigătoare a fiecărui scrutin federal din 1999 încoace, susține că „explozia demografică” duce la creșterea chiriilor și suprasolicitarea infrastructurii și a serviciilor publice.

Partidul a construit de-a lungul anilor campanii puternic anti-imigrație, punând accent pe infracțiuni comise de cetățeni străini și folosind imagini provocatoare în materialele sale electorale. Totuși, inițiativele sale cele mai radicale — precum propunerea din 2016 de deportare automată a imigranților condamnați chiar și pentru infracțiuni minore sau planul din 2020 de a pune capăt liberei circulații cu UE — nu au fost aprobate de electorat.

Un instrument al democrației directe

Sistemul elvețian de democrație directă permite cetățenilor să lanseze așa-numite „inițiative populare”, care sunt supuse votului dacă strâng 100.000 de semnături în termen de 18 luni. Doar aproximativ 10% dintre aceste inițiative sunt adoptate.

Cu toate acestea, un sondaj realizat în decembrie arăta că 48% dintre alegători susțin inițiativa „Nu unei Elveții de 10 milioane”, reflectând diviziuni profunde privind deschiderea țării într-un context global în schimbare rapidă.

Temeri economice

Oponenții — inclusiv companii multinaționale precum Roche, UBS și Nestlé — avertizează că propunerea ar periclita acordurile bilaterale cu UE, inclusiv înțelegerea recentă privind accesul la piața unică europeană, considerată un pilon al prosperității elvețiene.

Organizația Economiesuisse, unul dintre cele mai influente grupuri de lobby ale mediului de afaceri, a numit inițiativa „inițiativa haosului”. Reprezentanții săi avertizează că numeroase companii elvețiene depind de forța de muncă provenită din UE și din alte state europene și că, în lipsa acesteia, ar putea fi nevoite să își relocheze activitatea în străinătate — cu impact asupra veniturilor fiscale și serviciilor publice.

Partidele rivale susțin că o relație strânsă cu Europa este esențială pentru Elveția, având în vedere că aproximativ jumătate din exporturile țării sunt direcționate către Uniunea Europeană. Asociațiile patronale mai afirmă că o parte semnificativă a creșterii populației se va datora, în anii următori, sporului natural și creșterii speranței de viață, nu exclusiv imigrației.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
digi24.ro
image
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
stirileprotv.ro
image
Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp
gandul.ro
image
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
mediafax.ro
image
Detaliul care poate schimba titlul în SuperLiga! Ei sunt arma secretă a Craiovei contra FCSB
fanatik.ro
image
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
libertatea.ro
image
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Carrefour își vinde afacerile din România. Cine sunt cei doi români care cumpără rețeaua de supermarketuri
antena3.ro
image
Analist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în Ucraina
observatornews.ro
image
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Cât costă succesiunea în 2026 și cât impozit plătești la stat dacă sunt mai mulți moștenitori
playtech.ro
image
Așa arată calculele de play off pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat și cine joacă în Cupa României
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
De față cu soțul ei, a pronunțat numele lui Novak Djokovic și a spus ce ar face: ”E ceva de neimaginat!”
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Imagini sfâșietoare de la priveghiul celor doi soți care și-au pierdut viața în evenimentul din Ciortești. Detaliul important care lipsește de pe una dintre cruci
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
O zi liberă în plus pe lună pentru femeile din România. DOCUMENT
romaniatv.net
image
Sunt vizați toți românii care au sau vor să cumpere apartamente!
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
VIDEO Robert Negoiță, test pentru consumul de cocaină, live pe Facebook. Marian Ceaușescu a făcut public rezultatul: „Du-te, bă, de aici”
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer