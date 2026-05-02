Video Atac antisemit asupra unei călugărițe catolice, în Ierusalim. Agresorul, oprit de un trecător, a fost arestat

Incidentul violent petrecut la Ierusalim, în care o călugăriță franceză a fost atacată pe stradă, a stârnit reacții puternice de condamnare în Franța, dar și în Israel. Autoritățile israeliene au calificat agresiunea drept un „act rușinos”, după ce filmarea a fost distribuită larg, relatează The Guardian și AP.

În înregistrare se vede cum un bărbat se apropie din spate de victimă, o împinge cu forță, iar după câțiva pași revine și o lovește în timp ce aceasta se afla căzută la pământ. Agresorul a fost oprit de intervenția unui un trecător. Călugărița, cercetătoare arheologă afiliată Școlii Franceze de Studii Biblice și Arheologice din Ierusalim, a suferit răni ușoare la nivelul feței.

Poliția israeliană a anunțat arestarea unui suspect în vârstă de 36 de ani, reținut sub suspiciunea unei agresiuni cu motivație rasială. Autoritățile au transmis că vor acționa „cu toleranță zero” pentru a asigura siguranța tuturor comunităților religioase din oraș.

Incidentul a avut loc pe Muntele Sion, în apropierea unor situri cu semnificație religioasă: mormântul regelui David, venerat de evrei, și Cenaclul, considerat de creștini locul Cinei celei de Taină. Zona face parte din complexul Vechiului Oraș din Ierusalimul de Est, un spațiu cu semnificație profundă pentru iudaism, creștinism și islam, dar și un punct sensibil în contextul tensiunilor israeliano-palestiniene.

Consulatul Franței a condamnat ferm agresiunea, cerând aducerea în fața justiției a făptuitorului. La rândul său, directorul instituției de cercetare unde lucra victima, părintele Olivier Poquillon, a calificat incidentul drept „un act de violență sectară” și a cerut un răspuns ferm din partea autorităților.

Ministerul israelian de Externe a transmis că atacul „rușinos” contravine valorilor de respect, coexistență și libertate religioasă pe care statul le promovează. Totuși, instituții academice și organizații civice atrag atenția asupra faptului că nu este un caz izolat, ci parte a unui fenomen mai amplu de ostilitate față de comunitatea creștină.

Universitatea Ebraică din Ierusalim a subliniat că victima este un partener academic valoros și a avertizat că atacurile asupra cercetătorilor afectează întreaga comunitate științifică globală.

„Acesta nu este un incident izolat, ci face parte dintr-o tendință îngrijorătoare de amplificarea ostilității față de comunitatea creștină și simbolurile sale,” a transmis Universitatea.

Centrul pentru Libertate Religioasă (RFDC) a raportat 31 de incidente de hărțuire împotriva creștinilor în primele trei luni ale anului, majoritatea implicând scuipări sau vandalizarea proprietăților bisericești.

Reprezentanți ai comunității creștine din Țara Sfântă spun că astfel de incidente sunt în creștere și că multe cazuri rămân neraportate sau nepedepsite. Ei atrag atenția asupra unei lipse de descurajare eficientă, în condițiile în care unele anchete nu duc la inculpare sau se finalizează cu sancțiuni minore.

„De multe ori, în astfel de cazuri, nu se efectuează arestări, iar dacă au loc, uneori, după una sau două zile, (suspecții) sunt eliberați”, a explicat Wadie Abunassar, coordonatorul Forumului Creștin din Țara Sfântă. „În unele cazuri, poliția nu recomandă procuraturii să formuleze acuzații sau să îi pună sub acuzare. Iar în alte cazuri, când se ajunge la punerea sub acuzare, acuzațiile sunt ușoare.”

Arestarea are loc într-un moment în care tratamentul aplicat de Israel minorităților religioase este supus unei atenții sporite, la câteva săptămâni după ce poliția a limitat accesul la slujbele de sărbători atât pentru musulmani, cât și pentru creștini, inclusiv pentru patriarhul latin, cardinalul Pierbattista Pizzaballa.

Israelul a atras, de asemenea, critici internaționale după ce un soldat s-a fotografiat în timp ce lovea cu un topor o statuie căzută a lui Iisus pe cruce, în sudul Libanului. Liderii israelieni au condamnat ulterior incidentul și au declarat că acesta va fi sancționat.

„Într-un oraș sacru atât pentru evrei, cât și pentru creștini și musulmani, rămânem dedicați protejării tuturor comunităților și asigurării că cei responsabili de violență sunt trași la răspundere”, a transmis poliția israeliană într-o postare pe rețelele de socializare.

Agresiunea are loc într-un context mai larg de tensiuni religioase și critici internaționale privind tratamentul minorităților religioase în Israel.