Armata israeliană suspendă unitatea Haredi, în urma incidentului cu echipa CNN. Aceasta va trece printr-un proces de reeducare privind valorile și conduita militară

Armata israeliană (IDF) a decis suspendarea batalionului Haredi, Netzah Yehuda, fără a merge până la desființarea acestuia, în urma unui incident în care ar fi fost implicați membri ai unității și o echipă CNN, potrivit unei explicații oferite luni de autorități.

Decizia, care a apărut inițial în presă, prevede sancționarea întregului batalion — format din câteva sute de soldați — și nu doar a companiei direct implicate, alcătuită din aproximativ o duzină de militari. Oficialii militari au considerat că o măsură limitată la nivelul subunității nu ar fi fost suficientă, scrie Jerusalem Post.

În același timp, IDF a evitat cea mai dură opțiune, aceea de a desființa complet batalionul. În schimb, unitatea va fi suspendată temporar și va trece printr-un proces de reeducare privind valorile și conduita militară.

Potrivit armatei, gravitatea incidentului — despre care se afirmă că a afectat imaginea internațională a Israelului — a impus o reacție mai amplă. Oficialii subliniază că batalionul Netzah Yehuda a mai fost implicat în episoade controversate în ultimii ani, ceea ce indică probleme recurente, nu un caz izolat.

În perioada administrației fostului președinte american Joe Biden, au existat chiar demersuri privind limitarea cooperării cu această unitate.

Pe de altă parte, armata israeliană evidențiază că batalionul a avut și rezultate operaționale semnificative în actualul conflict, atât în ofensivă, cât și în apărare. De asemenea, unitatea înregistrează un nivel ridicat de mobilizare în rândul rezerviștilor și este considerată un proiect important pentru integrarea comunității haredi în structurile militare.

Iudaismul Haredi (ultraortodox) reprezintă cea mai conservatoare și strictă ramură a iudaismului ortodox, caracterizată prin respectarea riguroasă a halaha (legea religioasă) și o izolare față de cultura modernă. Haredim sunt cunoscuți pentru stilul de viață concentrat pe studiul Torei, vestimentația distinctă și prezența puternică în Israel, dar și în comunități din SUA și Europa.

În acest context, conducerea IDF a respins ideea desființării complete a batalionului.

Separat, armata a anunțat că doi soldați implicați direct în incident vor fi sancționați. Unul dintre aceștia este acuzat că ar fi agresat un fotoreporter CNN, imobilizându-l și aruncându-l la pământ, incident în urma căruia i-ar fi fost distrus echipamentul. Militarul este în prezent anchetat penal.

Dacă procurorii vor decide trimiterea în judecată, sancțiunea va fi stabilită în cadrul procesului. Soldatul neagă însă acuzațiile de violență fizică, iar poliția militară urmează să stabilească faptele.

Chiar și în absența unei inculpări, IDF a precizat că acesta ar putea fi sancționat disciplinar pentru comportamentul său.

În cazul celui de-al doilea soldat, care nu este acuzat de violență fizică, dar ar fi făcut declarații ce încurajau „răzbunarea” împotriva palestinienilor și contraveneau normelor etice ale armatei, s-a decis demiterea din funcție.