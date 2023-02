Andrew Tate, noul idol al musulmanilor: cum exploatează islamul pentru popularitate

Opiniile „extrem de misogine” ale lui Andrew Tate, convertit la islam în 2021, sunt adoptate de tot mai mulți tineri musulmani, care îi urmăresc videoclipurile de pe Youtube în care vorbește despre dominația masculină, supunerea femeilor și bogăție. El este acuzat că promovează o versiune distorsionată a islamului pentru a-și justifica misoginismul și obsesia pentru dominația masculină.

Jurnaliştii de la CNN au stat de vorbă cu o tânără al cărei fost logodnic s-a schimbat radical după ce a început să aplice sfaturile toxice transmise de milionarul Andrew Tate. Fostul logodnic al tinerei Iman a făcut aluzie pentru prima dată la influencerul Andrew Tate în relația lor în luna octombrie. Trei luni mai târziu, susține ea, totul s-a terminat, relatează CNN.

Fostul ei partener, în vârstă de circa 30 de ani, a devenit „foarte autoritar”, susține ea, după ce a început să ia în considerare declarațiile lui Tate. Acesta i-a spus că vrea să aibă relații și cu alte femei, lucru despre care ea spune că nu au discutat niciodată.

„A fost un iad total”, a afirmat Iman, în vârstă de 29 de ani. Cei doi s-au întâlnit la sfârșitul anului 2020 și s-au logodit anul trecut. Tânăra a plecat din Marea Britanie pentru a se alătura fostului ei logodnic în Dubai, unde el și-a găsit de lucru. În plus, cei doi aveau și data nunții stabilită, aceasta urmând să aibă loc în luna februarie.

Însă, susține Iman, bărbatul a devenit „o persoană complet diferită”.

„Am observat că am devenit foarte, foarte pasivă și că încercam să evit confruntarea cu orice preț", a declarat tânăra. „A început să devină foarte abuziv verbal, insultându-mă sau denigrându-mă".

Serena, o jurnalistă de 25 de ani, care provine dintr-o familie musulmană din Marea Britanie, susține că cei doi frați ai ei de 21 și 23 de ani au început să adopte opiniile „extrem de misogine” ale lui Tate în luna septembrie, după ce au vizionat videoclipuri cu el pe YouTube.

„Acest lucru m-a supărat și m-a tulburat destul de tare, deoarece fratele meu este cel mai bun prieten al meu și am simțit că îl pierd și nu îl mai recunosc", a afirmat ea despre fratele ei de 23 de ani.

„A devenit extrem de misogin, spunându-ne mie și mamei mele că datoria noastră este să gătim, iar dacă mama nu gătește într-o zi o numește leneșă", a adăugat Serena.

Experiența celor două tinere reflectă relatările împărtășite de femeile musulmane. Acestea susțin că Tate, un kickboxer devenit influencer, îndoctrinează bărbații și băieții musulmani cu o retorică sexistă, promovând în același timp o versiune distorsionată a islamului pentru a-și justifica misoginismul și obsesia pentru dominația masculină.

Andrew Tate, unul dintre cei mai căutați oameni pe Google în 2022

În prezent, în vreme ce autoritățile române îi cercetează pe frații Tate pentru acuzații de viol și trafic de persoane, tot mai mulți musulmani analizează efectele influenței lui Tate asupra membrilor mai tineri ai comunității lor. Tate și fratele său, Tristan, au afirmat că sunt nevinovați după ce au fost interogați de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Aflați în detenție din 29 decembrie, cei doi trebuie să revină în fața instanței la sfârșitul acestei luni. Andrew Tate a apărut în ianuarie cu Coranul în fața instanței, unde a fost judecată solicitarea lor de eliberare, care a fost respinsă.

Iman susține că această convertire a lui Tate la islam o face „foarte, foarte furioasă”. Ea și fostul ei logodnic s-au despărțit în luna ianuarie, după ce aceasta susține că a găsit dovezi că el a înșelat-o în luna precedentă. În ciuda eforturilor lui hotărâte de a o descuraja, susține ea, a găsit puterea de a-l părăsi și de a se întoarce în Marea Britanie.

Andrew Tate a devenit celebru anul trecut, strângând 11,6 miliarde de vizualizări pe TikTok, în timp ce vorbea despre dominația masculină, supunerea femeilor și bogăție. Cunoscut deja pentru o serie de scandaluri, el a fost unul dintre cei mai căutați oameni pe Google în anul 2022.

Comentatorii susțin că el influențează mințile tinere din comunitățile din întreaga lume. În Marea Britanie, influența sa asupra adolescenților a stârnit îngrijorare în școli și dezbateri în Parlament.

În luna august, influencerul a fost interzis pe Facebook, Instagram și Tik Tok pentru că a încălcat normele celor trei rețele de socializare. Însă faptul că i s-a interzis accesul pe principalele rețele de socializare nu l-a redus la tăcere pe Tate. În urmă cu un an, el a continuat să apară în mod regulat pe forumurile de internet găzduite de creatori de conținut, inclusiv Mohammed Hijab și Myron Gaines, ambii aparținând unui grup de influenceri musulmani cunoscut sub numele de „akh right bros".

„Akh right bros” se situează în opoziție față de așa-zisele valori occidentale în favoarea unei versiuni a islamului care este plină de misoginie, conform lui Javad Hashmi, un cercetător în domeniul studiilor islamice de la Universitatea Harvard.

De asemenea, „akh right bros” îi atrage pe unii bărbați și băieți musulmani pentru că „își apără religia într-un mod puternic", proiectând în același timp ideea că femeile sunt rădăcina problemelor lor sociale, a adăugat el.

Chiar dacă Tate a fost legat de personalități anti-islamice, precum activistul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, el a fost îmbrățișat de „akh right bros” pentru că prejudecățile lor coincid în așa-numita „manosferă”, un spațiu digitalizat care promovează supremația masculină, antifeminismul și cultura „pastilei roșii", a spus Hashmi.

Conceptul de „pastilă roșie” se referă la o scenă din filmul „Matrix” din anul 1999, în care personajul Neo are de ales: ori ia o pastilă albastră și rămâne în lumea sigură, dar falsă, sau ia pastila roșie și intră în lumea reală. În manosferă, „înghițirea pilulei roșii” începe cu ideea că feminismul este toxic, că bărbații sunt oprimați și că emascularea ruinează societatea.

„Îl idolatrizează”

Tate a declarat că s-a convertit la islam în luna octombrie 2021. Referiri la islam au apărut pe profilul său de Twitter de când a fost reținut. Fostul luptător MMA Tam Khan a salutat convertirea lui Tate într-un clip video publicat pe Twitter. Cu toate acestea, alții au afirmat că Tate a îmbrățișat o versiune denaturată a islamului, bazată pe percepții greșite asupra credinței, inclusiv pe ideea că aceasta permite violența împotriva femeilor.

În vreme ce a apărut într-un podcast cu Mohammed Hijab, Tate a afirmat că el crede că un soț este „responsabil pentru protejarea” soției sale și, prin urmarea, ea îi „aparține”. De asemenea, el a mai afirmat că, în cazurile de agresiune sexuală femeia ar trebui să poarte „responsabilitatea” și că „singurul lucru care le satisface” pe femei este „să devină mame”.

Tate și-a etalat de-a lungul timpului mașinile prin postări publicate pe Twitter. În luna ianuarie, autoritățile române au afirmat că au confiscat bunuri în valoare de circa 4 milioane de dolari de la Tate, inclusiv autovehicule, ceasuri de lux și sume de bani.

Meg, o profesoară musulmană de 30 de ani, a afirmat că bogăția lui Tate i-a atras pe unii dintre elevii de la școala islamică din Melborune.

„Pot să înțeleg de ce bărbații musulmani ai căror părinți au emigrat în Australia pentru a avea o viață mai bună și... care acum au slujbe prost plătite sau sunt șomeri, s-ar conecta cu acest om bogat care le spune că bărbații sunt atacați", a declarat aceasta.

„Cred că o mare atracție pentru ei este faptul că este bogat și că vorbește atât de mult despre bogăția sa ... Ei îl idolatrizează. Vor să fie ca el".

„Normalizarea” violenței sexuale

De la lansarea unei petiții până la folosirea unui hashtag, fanii lui Tate au cerut eliberarea sa din detenție în urma acuzațiilor de trafic de persoane și viol.

Gaines, care găzduiește un podcast împreună cu creatorul de conținut Walter Weekes, i-a apărat pe frații Tate într-un episod din 31 decembrie, la două zile după arestarea lor.

Potrivit lui Habeeb Akande, un profesor musulman: „O parte dintre bărbații ... care sunt atrași de mesajele lui Tate, au spus că ignoră unele dintre lucrurile pe care le-a spus despre violența sexuală împotriva femeilor ... le consideră doar comice. (Ei) nu își dau seama că, de fapt, el normalizează violența sexuală împotriva femeilor".

Fanii lui Tate nu se pot împăca cu faptul că „un bărbat poate fi prietenos, drăguț și bun cu bărbații, dar să fie o ființă umană josnică pentru femei", a spus el.

Viziunea eronată a lui Tate despre islam este, de asemenea, dăunătoare pentru comunitățile musulmane, deoarece răspândește neadevăruri despre o comunitate care este deja marginalizată de societatea occidentală, spune Akande.

„Denaturarea” credinței

Ayo Khalil, în vârstă de 26 de ani, medic în cadrul Serviciului Național de Sănătate (NHS) din Londra, consideră că retorica lui Tate creează „o denaturare grosolană" a islamului, deoarece „vorbește cu nerușinare despre violența față de femei", în timp ce fanii săi l-au „idolatrizat ca pe un bărbat musulman model".

„Simt că musulmanii au devenit foarte obsedați de ... figurile publice care reprezintă islamul, indiferent de ceea ce au spus și au făcut", a declarat el. „Este o abordare atât de dăunătoare”.

Khalil a organizat un seminar online în ianuarie pentru a vorbi despre Andrew Tate, violența sexuală și masculinitatea musulmană, după ce a văzut modul în care membrii comunității sale au abordat popularitatea lui Tate.

El crede că mai mulți imami, lideri ai comunității, și profesori trebuie să vorbească și să-i ajute pe tinerii bărbați musulmani să reevalueze modul în care este definită masculinitatea.

„Dacă ești musulman, nu acesta este exemplul pe care ar trebui să-l urmezi. Cui te închini? Lui Dumnezeu sau lui Andrew Tate? Trebuie să ne punem aceste întrebări".

„Sunt încă uimită de modul în care tinerii musulmani îi urmează opiniile și îl susțin... este dezgustător", a spus Serena.