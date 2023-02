A supraviețuit 32 de ore sub ruine cu 12 măsline: „Am căzut două etaje” VIDEO

Yüksel Ergit, în vârstă de 32 de ani, se află la Spitalul Bilkent City din Ankara după ce a fost salvat de sub ruine în Hatay, a vorbit despre ce a trăit în timpul seismului, relatează Andalou.

Înainte de seism bărbatul lucra pentru o companie privată din Ankara și venise în Hatay pentru lucruri legate de serviciu. În momentul în care a început cutremurul, Ergit s-a adăpostit sub o masă din camera de hotel unde era cazat.

„Am căzut două etaje din camera în care mă aflam. Aveam în mână bucata de fier a mesei, un scaun deasupra mea și grămezile de fier ale hotelului. A fost prima dată în viața mea când am trăit un astfel de cutremur”, a afirmat bărbatul.

Acesta a povestit că a vorbit tot timpul cu oamenii care se aflau și ei sub ruine. Cu toate acestea, Ergit susține că nu și-a pierdut niciodată speranța și că le spunea mereu oamenilor blocați și ei sub dărâmături că „va veni cineva și ne va salva”.

Bărbatul a povestit că a fost scos de sub dărâmături de tatăl său, de colegii și oamenii din organizațiile neguvernamentale care au sosit din Ankara.

„Nu știam dacă era zi sau noapte. Era ca și cum aș fi fost acolo de 10 zile. Au fost replici constante când mă aflam sub dărâmături. Încercam să sparg caramizile care cazuseră peste mine cu cotul ca sa simt aer. În timp ce spargeam caramizile am dat de o punga. Erau 12 masline. 32 de ore mai târziu am fost scos din epavă”, a declarat Yüksel Ergit.

Acestuia i s-a acordat primul ajutor în Hatay, ulterior fiind transportat la Spitalul Bilkent City din Ankara.

„Nu pot să-mi mișc picioarele acum, dar sper că se vor îmbunătăți cu tratamentul de aici. Sunt recunoscător lui Dumnezeu. Vă rog să nu vă pierdeți speranța”, a afirmat Ergit.

„Acesta este un miracol. Dumnezeu mi l-a dat pe fiul meu pentru a doua oară. O dată la naşterea lui și a doua oară acum”, a declarat tatăl bărbatului, Şükrü Ergit.

Bilanţul persoanelor decedate în urma cutremurului din Turcia şi Siria, care duminică dimineaţa depăşea 28.000, riscă cel puţin să se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare şi coordonator al ajutorului de urgenţă, Martin Griffiths.