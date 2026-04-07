A fost eliberat cel de-al doilea cetățean japonez reținut în Iran

Guvernul japonez a anunțat marți 7 aprilie, eliberarea celui de-al doilea cetățean nipon deținut în Iran. Agenția Kyodo relatează că ar fi vorba „probabil” despre șeful biroului NHK din Teheran, informează AFP.

Purtătorul de cuvânt al executivului, Minoru Kihara, a declarat presei că Ambasada Japoniei la Teheran a confirmat eliberarea unui cetățean japonez reținut din 20 ianuarie, fără a dezvălui identitatea acestuia, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Ambasadorul în Iran a putut să se întâlnească direct cu această persoană după eliberarea acesteia şi să se asigure că este în stare bună de sănătate”, a precizat oficialul.

Persoana eliberată ar fi Shinnosuke Kawashima, jurnalist și șef al biroului NHK în capitala iraniană, arestat în ianuarie și transferat ulterior la închisoarea Evin, instituție criticată frecvent de organizațiile internaționale pentru drepturile omului, potrivit Kyodo.

La momentul arestării, guvernul japonez confirmase doar că un cetățean fusese reținut pe 20 ianuarie, evitând să ofere detalii suplimentare.

Eliberarea anunțată marți are loc la scurt timp după ce Tokyo a comunicat, la sfârșitul lunii martie, că un alt cetățean japonez reținut în Iran fusese pus în libertate.

Potrivit presei nipone, acesta fusese arestat în iunie 2025, iar autoritățile iraniene au decis eliberarea sa după ce au stabilit că pedeapsa fusese integral ispășită, potrivit agenției Jiji Press, care cita surse diplomatice.