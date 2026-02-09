Președintele Nicușor Dan a transmis felicitări premierului Japoniei, Sane Takaichi, după victoria zdrobitoare din alegeri

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, felicitări premierului japonez Sanae Takaichi, după ce coaliția sa a reușit să obțină o victorie istorică în alegerile de duminică.

„Felicitări premierului Sanae Takaichi pentru victoria în alegeri! Vă doresc un mandat încununat de succes şi aştept cu nerăbdare să colaborăm şi să consolidăm şi mai mult prietenia noastră tradiţională”, a scris, luni, pe reţeaua X, preşedintele Nicuşor Dan.

El a menționat, de asemenea, și „Parteneriatul Strategic solid” dintre România şi a vorbit despre consolidarea acestuia „în beneficiul popoarelor”.

Coaliția guvernamentală conservatoare din Japonia și-a consolidat dramatic controlul asupra puterii după o victorie zdrobitoare în alegerile de duminică, ceea ce va fi văzut ca o primă confirmare publică a noului prim-ministru, Sanae Takaichi.

Partidul său Liberal Democrat (LDP) a câștigat 316 mandate până luni dimineață, depășind confortabil cele 261 necesare pentru o majoritate absolută în Camera inferioară de 465 de membri și atingând cel mai mare număr de mandate de la înființarea partidului în 1955, potrivit The Guardian.

Împreună cu partenerul său de coaliție, Partidul Inovației Japoniei, care a obținut 36 de mandate, Takaichi deține acum o supermajoritate de două treimi din mandate, facilitându-i agenda legislativă, deoarece poate să treacă peste Camera superioară, pe care nu o controlează.