search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Vizită a ministrului Apărării la Kiev. Ionuț Moșteanu participă la evenimentele de Ziua Independenței Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț-Liviu Moșteanu, se află duminică, 24 august, la Kiev. Acesta ia parte la manifestările dedicate Zilei Independenței Ucrainei. Participarea sa nu a fost anunțată în prealabil.

Ministrul Apărării a ajuns la Kiev si ia parte la ceremoniile oficiale / Sursa foto: Ionuț Moșteanu
Ministrul Apărării a ajuns la Kiev si ia parte la ceremoniile oficiale / Sursa foto: Ionuț Moșteanu

Astfel, ministrul Moșteanu a luat parte la o ceremonie de comemorare a militarilor ucraineni căzuți în luptă, unde a depus o coroană de flori, precum și la alte activități oficiale organizate de autoritățile ucrainene, transmite biroul de presă al MAPN. 

„Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina își sărbătorește independența, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut viața în acest război nedrept, declanșat de Rusia lui Putin” a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook

Ministrul Apărării a depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor 

„Civili nevinovați, familii distruse, copii rămași fără părinți - victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor.

Poporul ucrainean merită toată admirația și sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci și securitatea Europei” a mai precizat ministrul Moșteanu. 

Ministrul Apărării a subliniat că fiecare zi de rezistență a statului vecin contribuie la siguranța națională și la protecția tuturor aliaților noștri. Oficialul a transmis totodată că România nu va ceda presiunilor sau propagandei provenite din partea partidelor aliniate Moscovei.

„Fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în fața propagandei și presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei” a scris ministrul USR. 

Totodată, potrivit MAPN, oficialul român participă la „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, unde prezintă contribuția și sprijinul constant al României pentru Ucraina, precum și rolul activ al țării noastre în cadrul eforturilor internaționale de consolidare a securității și stabilității regionale. 

Ministrul Ionuț Moșteanu a publicat mai multe imagini de la Kiev / Sursa foto: Ionuț Moșteanu
Imaginea 1/5: Ministrul Ionuț Moșteanu a publicat mai multe imagini de la Kiev / Sursa foto: Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu a publicat mai multe imagini de la Kiev / Sursa foto: Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu a publicat mai multe imagini de la Kiev / Sursa foto: Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu a publicat mai multe imagini de la Kiev / Sursa foto: Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu a publicat mai multe imagini de la Kiev / Sursa foto: Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu a publicat mai multe imagini de la Kiev / Sursa foto: Ionuț Moșteanu

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: „Vom sprijini eforturile de reconstrucție”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj duminică, 24 august, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, prin care a reiterat sprijinul României în fața agresiunii Rusiei. 

„Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate. 

În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană”, transmite președintele României.

De asemenea, acesta a transmis că sunt admirabile curajul și rezistența „de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Gestul bizar făcut de o mamă la nunta fiicei sale. Cum și-a dorit femeia să apară la marele eveniment
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
observatornews.ro
image
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu un șaman, iar rezultatul a fost unul șocant
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
Mama unuia dintre copiii loviți pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș, face mărturii cutremurătoare: „Şoferul nici nu a frânat”
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Meteo 24 august. Vremea ne joacă feste la acest sfârșit de săptămână
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!