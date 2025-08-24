Vizită a ministrului Apărării la Kiev. Ionuț Moșteanu participă la evenimentele de Ziua Independenței Ucrainei

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț-Liviu Moșteanu, se află duminică, 24 august, la Kiev. Acesta ia parte la manifestările dedicate Zilei Independenței Ucrainei. Participarea sa nu a fost anunțată în prealabil.

Astfel, ministrul Moșteanu a luat parte la o ceremonie de comemorare a militarilor ucraineni căzuți în luptă, unde a depus o coroană de flori, precum și la alte activități oficiale organizate de autoritățile ucrainene, transmite biroul de presă al MAPN.

„Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina își sărbătorește independența, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut viața în acest război nedrept, declanșat de Rusia lui Putin” a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Ministrul Apărării a depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor

„Civili nevinovați, familii distruse, copii rămași fără părinți - victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor.

Poporul ucrainean merită toată admirația și sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci și securitatea Europei” a mai precizat ministrul Moșteanu.

Ministrul Apărării a subliniat că fiecare zi de rezistență a statului vecin contribuie la siguranța națională și la protecția tuturor aliaților noștri. Oficialul a transmis totodată că România nu va ceda presiunilor sau propagandei provenite din partea partidelor aliniate Moscovei.

„Fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în fața propagandei și presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei” a scris ministrul USR.

Totodată, potrivit MAPN, oficialul român participă la „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, unde prezintă contribuția și sprijinul constant al României pentru Ucraina, precum și rolul activ al țării noastre în cadrul eforturilor internaționale de consolidare a securității și stabilității regionale.

→ Imaginea 1/5: Ministrul Ionuț Moșteanu a publicat mai multe imagini de la Kiev / Sursa foto: Ionuț Moșteanu

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: „Vom sprijini eforturile de reconstrucție”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj duminică, 24 august, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, prin care a reiterat sprijinul României în fața agresiunii Rusiei.

„Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate.

În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană”, transmite președintele României.

De asemenea, acesta a transmis că sunt admirabile curajul și rezistența „de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării.”