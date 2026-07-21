Foto Vacanța de vis în Spania s-a terminat cu cătușe pentru o turistă. Femeia plecase fără să achite nota la hotel

O femeie de origine irlandeză a fost arestată la controlul de frontieră, după ce ar fi plecat fără să achite o factură de 2.100 de lire sterline (aproximativ 2.470 de euro) la un hotel.

Femeia a fost prezentată astăzi în fața instanței din Gran Canaria, după ce ar fi încetat să mai răspundă solicitărilor de plată trimise de hotelul în care fusese cazată împreună cu familia, relatează Metro.

Hotelul, al cărui nume nu a fost făcut public, se află în San Bartolomé de Tirajana. Potrivit autorităților, femeia rezervase un sejur de 11 nopți pentru doi adulți și un minor la resortul all-inclusive, folosind un card bancar.

Însă, când reprezentanții hotelului au încercat să retragă banii de pe card, la finalul vacanței familiei, tranzacția a fost respinsă.

Un purtător de cuvânt al Poliției Naționale din Spania a declarat: „Personalul hotelului a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu persoana care făcuse rezervarea, pentru a rezolva situația. Deși inițial a spus că intenționează să efectueze plata, susținând că nu își putea accesa cardul bancar deoarece se afla deja la aeroport, în cele din urmă a încetat să mai comunice cu hotelul fără să achite suma restantă”.

Polițiștii au reușit să o localizeze pe femeie pe aeroportul din Gran Canaria, unde aceasta a fost arestată la controlul de frontieră. Ea a fost dusă la secția Poliției Naționale din Maspalomas pentru a fi audiată și pentru întocmirea documentelor necesare în acest caz.

Un purtător de cuvânt al poliției a adăugat: „Poliția Națională rămâne ferm angajată în protejarea sectorului turistic din Insulele Canare, un pilon esențial al economiei arhipelagului, prin consolidarea cooperării cu hotelurile pentru combaterea oricărui tip de activitate infracțională care le afectează operațiunile”.