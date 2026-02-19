Ungaria ridică o bază militară pentru operațiuni speciale, aproape de granița cu România

Ungaria construiește o bază militară pentru operațiuni speciale la circa 130 de kilometri distanță de granița cu România, care va găzdui comandamentul regional al operațiunilor speciale, a informat ministrul maghiar al Apărării.

Potrivit ministrul maghiar al Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, noua bază va fi construită la Szolnok cu o finanţare internă de 59 de miliarde de forinţi (156 milioane de euro). El a subliniat că ultimii patru ani au fost probabil cea mai spectaculoasă perioadă în dezvoltarea forţelor armate ungare, relatează agenția maghiară Hirado.

„Pentru noi, siguranța ungurilor este lucrul cel mai important” – a spus ministrul, menționând că, din partea forțelor armate se face tot posibilul pentru a atinge acest obiectiv.

Cazarma a fost construită pentru comandamentul operaţiunilor speciale, precizează sursa citată. Ministrul maghiar susține că „Operaţiunile Speciale reprezintă ramura Armatei Ungare care, pe lângă cel mai rapid timp de reacţie, are probabil cea mai bună pregătire din multe puncte de vedere, în orice caz dispune de echipamentul cel mai special”.

Cazarma va găzdui comandamentul regional al componentei operaţiunilor speciale, un comandament multinaţional de operaţiuni speciale care conectează forţele de operaţiuni speciale ungare cu aliaţii noştri, oferind astfel o securitate suplimentară pentru Ungaria, a mai precizat el.

General colonelul Gábor Böröndi, şeful Statului Major al Armatei Ungare, a declarat că cea mai modernă bază de operaţiuni speciale din regiune a fost construită la Szolnok.

Această cazarmă este strâns legată de Comandamentul Regional al Componentei Operaţiunilor Speciale, o iniţiativă multinaţională care vizează înfiinţarea unui comandament al operaţiunilor speciale la care vor participa, pe lângă Ungaria, Croaţia, Slovacia, Slovenia şi Austria. Ungaria joacă un rol de lider în această iniţiativă – a spus el, subliniind că cel mai important obiectiv al ţării este construirea unei forţe armate ungare independente, puternice şi moderne.

Noul complex de cazărmi va asigura depozitarea şi întreţinerea în condiţii de siguranţă a echipamentelor de înaltă tehnologie, dronelor, sistemelor speciale de comunicaţii, armelor şi vehiculelor de luptă, precum şi cele mai înalte standarde de securitate a informaţiilor, condiţii speciale de pregătire şi o stare de disponibilitate constantă şi continuă, a explicat el.