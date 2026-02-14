Europa are armele necesare, dar are în continuare nevoie de SUA pentru a purta război. Analiză Politico

Europa are o bază industrială suficient de solidă pentru a produce o gamă largă de arme, de la avioane și tancuri la rachete, însă are în continuare nevoie de SUA pentru coordonarea și integrarea acestor capacități, fiind încă profund dependentă de informațiile militare, logistica, comunicațiile și structurile de comandă și control americane, relatează Politico.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat public ideea că Europa s-ar putea apăra fără sprijinul american, avertizând asupra costurilor uriașe ale unui eventual divorț, pe care le estimează la 10% din PIB, dublu față de angajamentul actual asumat de unele țări din NATO.

Potrivit comisarului european pentru Apărare, Andrius Kubilius, în absența „facilitatorilor strategici” furnizați de SUA, capacitatea Europei de a descuraja singură Rusia ar fi limitată.

Totuși, înlocuirea sprijinului american „ar trebui să fie prioritatea noastră strategică”, a subliniat el.

Uniunea Europeană a făcut deja primi pași spre reducerea vulnerabilității continentului în cazul unei retrageri SUA, lansând proiecte precum Busola Strategică și planul „Readiness 2030”, însă acestea sunt inițiative pe termen lung, în timp ce obstacolele politice precum votul în unanimitate îngreunează procesul, iar integrarea cu țări terțe precum Norvegia, Regatul Unit și Canada îl face mai complicat.

În orice caz, o desprindere totală de SUA - prin care ar fi înlocuite nu doar principalele platforme militare și personalul american, ci și acoperite lacunele în domeniile spațiului, informațiilor, supravegherii și recunoașterii, precum și contribuțiile SUA la mecanismele de comandă și control ale NATO - ar fi o inițiativă de lungă durată, care ar necesita atât investiții cât și voință politică.

Nota de plată ar putea ajunge la1000 de miliarde de dolari, estimează Institutului Internațional pentru Studii Strategice.

Politico a enumerat domeniile în care Europa depinde încă de SUA.

Supraveghere

NATO se bazează pe avionul Boeing E-3 Sentry (AWACS) drept platformă esențială pentru supraveghere, comandă, control și comunicații. O propunere inițială pentru înlocuirea acestuia a fost avionului radar E-7A Wedgetail, fabricat în SUA, de Boeing

Însă un document confidențial al ministerului german al apărării, văzut de POLITICO, arată că Berlinul și mai mulți parteneri NATO ar dori să caute o alternativă europeană, în contextul unui memorandum de avertisment privind „riscuri semnificative” în ceea ce privește prețul, termenele de livrare, întreținerea și certificarea.

Saab GlobalEye din Suedia ar putea fi oferi o alternativă. Franța a comandat în decembrie două avioane GlobalEye pentru a înlocui flota sa îmbătrânită de avioane E-3F Sentry. Iar ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că avionul este în „pole position” pentru a fi cumpărat de Bundeswehr.

Apărare aeriană

Sistemul mobil de apărare aeriană MIM-104 Patriot de la Raytheon este utilizat de armata americană și de 19 țări europene, inclusiv Ucraina. Asta presupune o dependență de furnizorii americani. Recent, Kievul s-a plâns de o lipsă crucială de rachete interceptoare Pac-3, care a lăsat rachetele Patriot inactive în timp ce rachetele rusești cădeau asupra orașelor ucrainene în această iarnă.

Totuși, unele alternative se prefigurează în Europa, chiar dacă la o scară mai mică.

Avionul franco-italian SAMP-T are capabilități similare Patriot, însă un istoric operațional mult mai redus. Inclusiv Ucraina le operează deja și așteaptă și alte livrări.

Danemarca a optat deja pentru modelul SAMP-T în locul Patriot la sfârșitul anului trecut.

Transport aerian și realimentare în aer

Armata Statelor Unite dispun de o vastă flotă de avioane Boeing C-17 Globemaster III și avioane C-130 Hercules pentru transport aerian tactic. Acestea sunt operate de mulți aliați NATO.

De partea cealaltă, țările europene precum Germania Regatul Unit și Franța au în flotele lor noul avion Airbus A400M Atlas, însă într-un număr semnificativ mai mic.

SUA are un avantaj covârșitor în realimentarea în aer, esențială în operațiunile de luptă aeriană. Operează o flotă de aproximativ 450 de avioane cisternă, în timp ce Europa are 156, în mare parte Airbus A330 Multi Role Tanker Transport.

Spațiu și comunicații

Capacitățile spațiale militare ale Europei sunt limitate, multe națiuni bazându-se pe SUA pentru furnizarea de informații și navigație. Țările europene au anunțat planuri de creștere a cheltuielilor pentru domeniul spațial, însă acestea sunt unele pe termen lung.

.Europa dispune de noua rachetă Ariane 6, însă aceasta a fost folosită doar de șase ori, ceea ce o plasează mult în urma capacității de lansare a SUA.

„Europa mai are încă multe de recuperat. Va fi nevoie de timp și de un angajament pe termen lung pentru a cheltui mai mult pentru spațiu și pentru apărare în general. Se pare că există o voință acum, așa că poate există și o cale”, a declarat Clayton Swope, cercetător senior la CSIS.

UE finanțează sistemul de comunicații orbitale IRIS² , care ar trebui să rivalizeze cu sistemul Starlink al lui Elon Musk, însă se așteaptă ca acesta să fie funcțional abia în 2030, din cauza întârzierilor și a costurilor.

„Gândiți-vă câți sateliți Starlink, Amazon LEO, Guowang și Qianfang vor fi lansați până atunci”, a observat Victoria Samson, directoarea pentru securitate și stabilitate spațială la Secure World Foundation, un ONG.

Informații militare

„Cel mai dificil factor de înlocuit va fi reprezentat de capacitățile de informații și de țintire oferite de Statele Unite”, a declarat Max Bergmann, directorul programului Europa, Rusia și Eurasia de la CSIS, subliniind că nu este vorba doar de resursele fizice, ci de capacitatea de colectare și integrare a informațiilor, de la imagini satelitare la analiză și identificarea țintelor.

Deși noul ajutor militar american acordat Ucrainei s-a redus aproape complet sub Trump, Kievul rămâne dependent de informațiile americane. Imaginile din satelit în timp real au fost esențiale pentru apărarea Ucrainei împotriva Rusiei, oferind armatei sale capacitatea de a anticipa atacurile rusești și de a-și pregăti propriile lovituri.

După ce Trump a întrerupt temporar schimbul de informații cu Ucraina anul trecut, Kievul și aliații săi europeni se luptă să găsească alternative.

Ucraina are acces la date de la sateliții companiei spațiale finlandeze ICEYE, care sunt utilizați și de țări precum Polonia, Olanda, Portugalia și Finlanda .

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța furnizează în prezent aproximativ două treimi din sprijinul de informații al Ucrainei.

„Problema Europei nu este lipsa banilor, ci absența coerenței”, apreciază fostul ministru britanic pentru securitate, Tom Tugendhat