Un ofițer FSB și un mercenar Wagner promit dezvăluiri despre Putin și cer azil politic în Franța

Un membru al grupului de mercenari Wagner și un ofițer al Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB) au cerut azil în Franța, a declarat Vladimir Osechkin, șeful proiectului Gulagu.net pentru The Insider. Potrivit acestuia, acum ei depun acum mărturie care vor ajuta la ancheta internațională privind crimele de război ale Rusiei.

Mărturiile vor viza atât schemele de corupție ale FSB, istoria creării PMC Wagner ca „filială” a unei unități de elită a spionajului militar rusesc (GRU) și modul în care statul a creat un sistem de finanțare pentru aceasta, dar și cum aceste unități secrete au participat la acțiunile de sabotaj în estul Ucrainei, în regiunea Lugansk, spune Osechkin. Iar un important canal TV străin realizează un reportaj despre mărturia unuia dintre ei.

Angajatul FSB deține informații privilegiate destul de serioase legate de fluxul de documente cu privire la procesele recente care au avut loc în cadrul departamentului de contrainformații și al Ministerului Apărării, date ce vor fi publicate pe etape.

Fondatorul Gulagu.net no subliniază că în ultimele luni, mai mulți ofițeri de informații au reușit să părăsească Rusia și să ceară azil în țări europene, precum Franța, devenind apoi dușmani ai sistemului rus.

„O persoană este angajat al echipei lui Prigojin (finanțatorul grupării de mercenari Wagner), a doua este un angajat al FSB. Ambii au ajuns în același avion și ambii și-au trimis, conform regulilor, cartea de îmbarcare.

Prin urmare, când am văzut cărți de îmbarcare aproape identice, cu aceleași date, am crezut că două persoane diferite ne-au trimis același bilet, apoi ne-am uitat mai atent și am aflat că unul stă pe rândul 28, iar al doilea pe rândul 29.

Ambii au mers simultan să solicite azil politic și protecție internațională, - părea foarte ciudat. Poliția franceză și securitatea aeroportului au avut și ele suspiciuni, situația nu este una standard”.