search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Fără mâncare, fără apă și cu un picior rupt. Cum a supraviețuit un bărbat o săptămână în sălbăticie

0
0
Publicat:

Alec Luhn, în vârstă de 38 de ani, un jurnalist american pasionat de drumeții, speră că lecțiile învățate din încercările sale într-un parc național din Norvegia îi pot ajuta și pe alții.

Peisajul sălbatic din Folgefonna
Peisajul sălbatic din Folgefonna

Alec Luhn și soția sa, Veronika Silchenko, au călătorit în Norvegia în iulie pentru o vacanță. După ce și-au dat seama că se cazau lângă un parc național cu al treilea cel mai mare ghețar din țară, Alec Luhn, jurnalist american specializat în climă și excursionist experimentat, a decis să-și prelungească călătoria pentru a face drumeții până acolo.

Pe 31 iulie, Alec Luhn i-a trimis prin SMS itinerariul soției sale, care se întorsese acasă, în Anglia, și apoi a pornit singur într-o excursie cu rucsacul în spate, îndreptându-se spre Parcul Național Folgefonna din Odda, un oraș din apropiere, scrie NYTimes.

Soția sa nu se aștepta să audă de el decât peste câteva zile din cauza semnalului telefonic neuniform din parc, iar Alec Luhn plănuia să-și termine drumeția pe 4 august, să ia un autobuz spre Bergen și să se întoarcă în Anglia cu avionul.

La începutul drumeției, lucrurile au început să meargă prost. Talpa ghetei stângi a început să i se desprindă după câteva ore. A decis să lipească talpa cu bandă sport, ceea ce a compromis aderența ghetei.

„Ar fi trebuit să mă întorc și să merg la Odda și să-mi cumpăr niște cizme noi”, a spus el.

În schimb, a continuat. A trecut pe lângă peisaje superbe și a ajuns la o înălțime de aproape 1.200 de metri.

Era un teren foarte abrupt, dar am continuat să merg și am luat o altă decizie proastă”, a spus el. După ora 22:00, Luhn a găsit un loc bun de campare. Dar, în loc să-și instaleze cortul, a decis să meargă mai departe, deși nu avea cu el un dispozitiv de urmărire GPS.

O cădere abruptă și răni grave

Se făcea târziu și terenul era abrupt. Apoi, Alec Luhn a făcut un pas greșit — a alunecat și a căzut.

„Îmi amintesc de senzația teribilă”, a spus el. A început să prindă viteză, iar rucsacul său a lovit pietrele, făcând ca echipamentul să-i cadă.

„Mă învârteam foarte repede și am început să sar în jur, ca o minge de pinball care coboară muntele”, a spus domnul Luhn.

A aterizat pe o piatră, rupându-și femurul, fracturându-și pelvisul și câteva vertebre, zgârindu-se grav la mâini și lovindu-se la cap.

Apoi, a spus el, trebuie să fi leșinat.

Fără apă, fără telefon și abia se putea mișca

Luhn s-a trezit pe 1 august conștient că se află într-o situație foarte gravă.

Sticla de apă îi căzuse din geantă în timpul căderii, așa că nu avea ce bea.

iPhone-ul îi căzuse din buzunar. A încercat să-i strige lui Siri să sune la serviciile de urgență, dar telefonul său fie era prea departe, fie fusese setat pe modul avion (o altă greșeală, a spus el).

Și-a dat seama de două lucruri: nimeni nu va ști să-l caute până luni, când urma să se întoarcă în Anglia. Și nu va putea ieși de acolo singur.

Va trebui să rămân aici și să mă descurc până când măcar cineva își va face griji pentru mine”, își amintea el că se gândea. Apoi, „multe lucruri trebuiau să meargă bine ca să pot supraviețui.”

Citește și: Un copil de 3 ani a supraviețuit miraculos după ce a căzut de la etajul 3 al unui bloc din Câmpulung

Deshidratat, Luhn a luat măsuri disperate.

Sâmbătă, a început să-și facă griji că va rămâne fără apă. Avea gura atât de uscată încât era imposibil să mănânce batoanele de granola și alunele care nu-i căzuseră din rucsac.

Nu se putea gândi decât la o singură soluție. „Am urinat într-unul dintre plicurile mele cu apă și apoi am băut urina ca să mă hidratez”, a spus el.

El a adăugat: „Aveam o bășică mare pe unul dintre degete, chiar am supt sângele din ea ca să încerc să iau puțin lichid.”

Abia duminică, când a venit furtuna – vreme care avea să-i îngreuneze căutarea – a putut bea din nou apă. A sorbit ploaia din cutele saltelei sale de dormit și a supt o bandană udă.

50 de salvatori l-au căutat timp de două zile

Luni și marți, pe măsură ce ploaia continua, el a început să-și piardă speranța.

Era ud și îi era frig. Picioarele începuseră să-i piardă circulația.

Dar, fără știrea lui, predicția sa fusese corectă: când nu s-a prezentat la zbor, doamna Silchenko a alertat autoritățile, iar luni seară începuse o misiune majoră de salvare.

Peste 50 de salvatori de la Crucea Roșie Norvegiană, folosind câini, drone și alpiniști experimentați, îl căutau, iar căutarea a durat aproape două zile.

„Majoritatea căutărilor se finalizează în câteva ore”, a declarat într-un e-mail Anja Kristin Bakken, purtătoare de cuvânt a Centrului Comun de Coordonare a Operațiunilor de Salvare din Norvegia. „Aceasta a fost deosebit de dificilă din cauza condițiilor meteorologice dificile.”

Dar, a adăugat ea, „găsirea lui Alec Luhn în viață este un exemplu foarte bun al motivului pentru care continuăm”.

În timp ce stătea pe coasta muntelui sperând să fie salvat, domnul Luhn a spus că s-a concentrat asupra prezentului. Când mintea îi rătăcea, se gândea la oamenii pe care îi iubea, inclusiv la soția și familia sa.

„Am simțit cu adevărat că vreau să supraviețuiesc și să am o a doua șansă la viață”, a spus el.

„Poate că am ratat singura mea șansă”

Miercuri, 6 august, după cea mai rece noapte de până acum, soarele a răsărit pentru scurt timp.

„Cam atunci, am auzit un elicopter”, a spus domnul Luhn.

Deși nu se putea ridica în picioare, a început să facă cu mâna. „Era atât de aproape de mine, dar nu mă putea vedea”, a spus el. După aproximativ 45 de minute, elicopterul a plecat.

Citește și: Un jurnalist celebru dispărut în Norvegia a supravieţuit şase nopţi în sălbăticie cu o rană la picior

„M-am gândit: ei bine, s-ar putea să fi ratat singura mea șansă”, a spus domnul Luhn.

Domnul Luhn și-a înfășurat bandana roșie în jurul unui stâlp de cort în speranța că va fi văzut. Aproximativ 45 de minute mai târziu, un elicopter s-a întors, iar domnul Luhn a început din nou să facă cu mâna.

„În cele din urmă, ușa laterală a elicopterului s-a deschis și un tip mi-a făcut semn cu mâna”, a spus el. „Acela a fost momentul în care am știut că voi putea să trec.”

Alec Luhn a fost dus la un spital din Bergen, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Două săptămâni mai târziu, marți, încă primea tratament acolo și a spus că încă nu putea merge din cauza degerăturilor de la picioare.

Alec Luhn a spus că speră să se întoarcă la drumeții într-o zi. „Am încurajat mulți oameni să meargă în drumeții, trebuie doar să fii precaut în privința asta”, a spus el. „Asta plănuiesc să fac în viitor.”

Dar mai întâi, a spus el: Îi datorez soției mele o vacanță într-un climat mai cald, unde nu există ghețari”.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Ele sunt zodiile care își schimbă viața de pe 24 august de ora 00.00. Momente neașteptate, răsturnări de situație, dar și protecție din plin pentru ele
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Filmul tragediei cu 4 tineri morți, în Făgăraș. "A venit până aici sus, eşti nebun?"
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Ghețarii arctici, în declin din cauza încălzirii globale. De ce se topesc într-un ritm alarmant
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Se dă pensie 1.281 de lei pe lună pentru pensionarii care nu au lucrat vreodată! Ce este indemnizație socială pentru pensionari, fosta pensie socială minimă garantată
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Napolitane cu caramel si nuci Sursa foto shutterstock 2456580029 jpg
Napolitane cu caramel şi nuci. Sunt gata în 30 de minute
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!