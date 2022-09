„Bucătarul lui Putin“ recunoaște că a fondat grupul de mercenari Wagner

Un om de afaceri apropiat de Kremlin, Evgheni Prigojin, a admis luni că a fondat, în 2014, grupul paramilitar Wagner pentru a lupta în Ucraina şi a recunoscut prezenţa lui în special în Africa, Orientul Mijlociu şi America Latină, transmit AFP şi Reuters.

Într-o postare pe reţelele sociale ale companiei sa Concord, Prigojin a spus că a fondat grupul paramilitar în scopul trimiterii de combatanţi competenţi în regiunea ucraineană Donbas, în 2014, potrivit Agerpres.

Serviciul de presă al Concord, firma de catering deţinută de Prigojin, a postat comentariile sale pe reţeaua socială VKontakte.

„Am curăţat eu însumi vechile arme, am pregătit singur vestele antiglonţ şi am găsit specialişti care putea să mă ajute. La acel moment, 1 mai 2014, a luat naştere un grup de patrioţi care şi-a luat numele batalionul Wagner. Sunt mândru că am putut să le apăr dreptul de proteja interesele ţării lor”, a spus Evgheni Prigojin.

Cunoscut drept „bucătarul lui Putin”, date fiind contractele de catering între firma sa şi Kremlin, Prigojin a fost sancţionat de Statele Unite şi Uniunea Europeană pentru rolul său în grupul Wagner.

SUA şi UE îl mai acuză pe Prigojin de finanţarea unui grup de troli, cunoscut drept Internet Research Agency şi acuzat de Washington că a încercat să influenţeze alegerile din SUA.

Anterior, Evgheni Prigojin a dat în judecată website-urile de ştiri Bellingcat şi Meduza şi postul de radio Ecoul Moscovei pentru că au relatat despre legăturile sale cu grupul Wagner. Acesta din urmă este suspectat de mai mulţi ani că pune în practică planurile Kremlinului în diferite teatre de operaţiuni, ceea ce Moscova a dezminţit constant.

Evgheni Prigojin este acuzat de numeroase puteri occidentale şi de media ruse de finanţarea grupului Wagner, ai cărui combatanţi au fost văzuţi mai ales în Siria, Libia, Ucraina şi Republica Centrafricană.

Kremlinul a respins întotdeauna că are legături cu grupări paramilitare.