Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
„Super-ambasada” Chinei din Londra s-ar putea transforma într-un centru de spionaj asupra întregii Europe, avertizează un expert

Publicat:

Noua super-ambasadă a Chinei la Londra ar putea fi folosită pentru a spiona întreaga Europă, a avertizat un expert în securitate, în contextul în care planuri neredactate obținute de The Telegraph au dezvăluit că Beijingul intenționează să construiască o cameră secretă lângă cabluri sensibile de comunicații, relatează Daily Mail.

image

Planurile neredactate ale construcției ar arăta o cameră secretă în colțul nord-vestic al noii ambasade, la doar puțin de un metru de o rețea vitală de cabluri prin fibră optică ce transmite date din districtele financiare City of London și Canary Wharf.

Anthony Glees, profesor de informații și securitate la Universitatea din Buckingham, a apreciat că ar fi o „absolută nebunie” să se permită Chinei să meargă înainte cu proiectul.

„Se poate vedea din schițe cât de aproape sunt camerele de acele cabluri - pot fi interceptate foarte ușor”, a declarat el pentru Nick Ferrari de la LBC,

„Există și sisteme de încălzire ce pot susține servere mari. În opinia mea, nu ar servi doar la spionarea Regatului Unit, ci ar deveni centrul de informații al Chinei pentru întreaga Europă.”

Profesorul Glees și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la dimensiunea complexului, sugerând că acesta ar putea fi folosit pentru a intimida și reține criticii; în acest sens, a evocat un incident din 2022, când un protestatar pentru democrație din Hong Kong a fost târât în ​​consulatul chinez din Manchester și agresat.

image

Avertismentul său coincide cu o scrisoare din partea unui grup de parlamentari laburiști care îl îndeamnă pe premierul Keir Starmer să respingă planurile Chinei - ce ar putea primi undă verde chiar în această săptămână .

Într-o scrisoare adresată secretarului pentru comunități, Steve Reed, aceștia au exprimat îngrijorări legate de securitate și au avertizat că ambasada ar putea fi folosită pentru a „intensifica intimidarea” disidenților.

Deputații britanici, inclusiv Sarah Champion – membră a Comitetului mixt al parlamentului pentru Strategia de Securitate Națională, au declarat că preocupările legate de propunere sunt „semnificative și nerezolvate”.

Aceștia citează „istoricul recent al cazurilor de spionaj chinez, activitățile de interferență și oferirea de recompense împotriva cetățenilor din Hong Kong cu sediul în Marea Britanie”, precum și „faptul că această ambasadă ar fi amplasată deasupra unei infrastructuri sensibile, esențiale atât pentru securitatea economică, cât și pentru cea națională a Regatului Unit ”.

Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului a declarat reporterilor: „Acesta este un proces cvasi-judiciar, iar o decizie independentă privind planificarea va fi luată de Secretarul de Stat pentru Locuințe, Comunități și Administrație Locală la momentul potrivit.”

Camera secretă este triunghiulară și măsoară până la 40 de metri lățime și 2-3 metri adâncime.

image

Potrivit publicației The Telegraph , aceasta include cel puțin două sisteme de aerisire, un posibil indiciu că ar putea găzdui echipamente generatoare de căldură, cum ar fi computere de înaltă tehnologie.

Acesta este o parte dintr-o rețea de 208 camere secrete - majoritatea redactate - aflate sub „super-ambasada” Beijingului, care urmează să fie construită pe locul Monetăriei Regale, în așteptarea aprobării din partea premierului britanic

Deputații din întreg spectrul politic au îndemnat guvernul să respingă cererea Chinei de a construi o nouă ambasadă pe locul fostei Monetării Regale, invocând motive de securitate.

Downing Street ar fi propus ca prim-ministrul să aprobe planurile înainte de vizita sa în China la sfârșitul acestei luni, în încercarea de a îmbunătăți relațiile cu președintele Xi Jinping, în urma mai multor amânări a aprobării planurilor.

Există însă temeri că noua ambasadă ar putea fi folosită drept „centru de spionaj”, unii critici exprimându-și îngrijorarea că China ar putea intercepta cablurile și extrage informații cheie .

Documentele dezvăluie, de asemenea, că peretele exterior al acestei camere, aflat la mică distanță de cabluri, ar urma să fie demolat și reconstruit, ceea ce alimentează cu atât mai mult temerile că acestea ar putea fi interceptate.

Profesorul Alan Woodward, expert în securitate, a declarat că acesta este un „semnal de alarmă” și că amplasarea cablurilor atât de aproape de clădire ar fi o „tentație uriașă” pentru China.

Anul trecut, The Mail on Sunday a dezvăluit că documentele de planificare pentru ambasadă includeau „temnițe de spionaj” – două suite cu camere la subsol și un tunel, al căror scop a fost redactat din motive de securitate.

Surse diplomatice au dezvăluit că un „campus de spionaj” ar oferi cazare pentru peste 200 de ofițeri de informații la ambasadă.

Dezbaterile privind planurile Chinei privind mega-ambasada datează din 2018, când China a cumpărat terenul de 20.936 de metri pătrați contra a 255 de milioane de lire sterline, de la Crown Estate .

Temerile legate de securitate au fost imediat ridicate din cauza proximității terenului de comunicații subterane sensibile.

Cablurile de-a lungul străzii Mansell, care aparțin unor companii precum BT, Colt Technologies și Verizon, transportă date către și dinspre instituțiile financiare din City of London.

Acestea sunt situate direct sub centrele financiare din City și Canary Wharf, precum și în apropierea a trei centre de date majore, inclusiv un centru important de transmisiune de date prin internet.

Cei care au fugit de regimul chinez din Hong Kong se tem, de asemenea, că imensa ambasadă ar putea fi folosită drept bază pentru a-i vâna.

China a respins afirmațiile conform cărora ambasada ar putea fi un centru de spionaj, în timp ce BT a declarat pentru Telegraph că a pregătit „măsuri robuste de securitate” și a colaborat cu guvernul pentru a-și proteja datele,

Secretarul adjunct pentru justiție, Robert Jenrick, a scris într-o postare pe X că planurile needitate sunt „șocante”, adăugând: „Nimeni dedicat securității noastre naționale nu ar putea aproba asta. Dar Keir o va face”.

