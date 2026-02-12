Un italian a aruncat din greșeală lingouri de aur în valoare de 120.000 de euro la gunoi

Un bărbat în vârstă de 57 de ani din regiunea italiană Puglia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur, declanșând o operațiune contra-cronometru de scotocire a unor cantități uriașe de deșeuri.

Povestea a început în Torre Lapillo, un sat aparținând localității de coastă Porto Cesareo, unde bărbatul a confundat un recipient metalic cu gunoiul, relatează presa italiană.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, păstra micile lingouri — evaluate la aproximativ 120.000 de euro — într-o cutie metalică banală, fără niciun semn distinctiv.

Într-un moment de neatenție, în timp ce făcea curățenie în casă, a confundat „comoara” cu niște obiecte fără valoare și a aruncat-o în pubela de gunoi menajer.

Greșeala a fost descoperită abia după ce mașina de colectare a deșeurilor își încheiase deja traseul. Intrat în panică, bărbatul s-a prezentat de urgență la sediul local al Carabinierilor.

Inițial, polițiștii au privit povestea cu o doză de scepticism, însă, după analizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din locuința bărbatului, au confirmat veridicitatea relatării.

Înregistrările îl arătau clar pe bărbatul de 57 de ani ducând recipientul metalic la pubelă, precum și sosirea ulterioară a autospecialei de salubritate.

Un „ac în carul cu fân”

Operațiunea de recuperare a fost o adevărată cursă contra timpului și a tehnologiei. Deșeurile din Porto Cesareo fuseseră deja transportate la groapa de gunoi din Ugento, unde urmau să fie procesate sau îngropate sub tone de alte resturi.

În colaborare cu personalul depozitului, Carabinierii au identificat exact camionul de compactare și zona în care fusese descărcat conținutul acestuia. După o căutare minuțioasă printre munți de gunoaie, „comoara” a fost, în cele din urmă, găsită.

Recipientul metalic era intact, iar toate cele 20 de lingouri de aur se aflau încă în interior.

Aurul i-a fost returnat proprietarului de drept, care, în ciuda șocului suferit, și-a exprimat profunda recunoștință față de Carabinieri și de angajații gropii de gunoi pentru eficiența și onestitatea de care au dat dovadă.

Povestea a devenit rapid subiect de discuție în întreaga regiune Salento, fiind atât un avertisment legat de siguranța bunurilor în locuință, cât și un exemplu rar de căutare „ac de găsit în carul cu fân” încheiată cu succes.

Autoritățile locale au profitat de acest caz pentru a le reaminti cetățenilor că bunurile de mare valoare ar trebui păstrate în casete de valori bancare, nu în recipiente casnice care pot induce ușor în eroare.