Un bărbat care a câștigat marele premiu la Loto a pierdut toți banii în timp record. „Nu regret și nu îmi doresc nimic”

Un bărbat care lucrează acum într-o carieră, deși a câștigat 10 milioane de lire sterline la loto, a fost lovit de o nouă tragedie.

Michael Carroll, în vârstă de 40 de ani, a devenit cunoscut sub numele de "Loto Lout" când a câștigat premiul cel mare la 19 ani, înainte de a-și cheltui banii pe chefuri nebunești, cu cocaină și prostituate, scrie thesun.co.uk.

Dar norocosul, poreclit Mickey, locuiește acum în Scoția și lucrează la o carieră ca șef de șantier.

Deși a dezvăluit recent că este fericit și că nu are "niciun regret" în viață, moartea surorii sale l-a lăsat recent cu inima frântă.

Se crede că Zoe Carroll, în vârstă de 43 de ani, a suferit un stop cardiac, rapoartele sugerând că aceasta ar fi fost la "chef cu cocaină".

Zoe, mamă a patru copii, primise 1 milion de lire sterline de la fratele mai mic Mickey, atunci când a câștigat la Loteria Națională.

Femeia a fost găsită moartă în casa ei cu două dormitoare pe data de 4 mai, după o treecere cu alcool și droguri.

Mickey, care s-a lăudat cândva că s-a culcat cu 4.000 de femei, a fost un om care căuta în coșuri de gunoi înainte de a câștiga 9.736.131 de lire sterline la loto în noiembrie 2002.

Dar a rămas fără un ban, fără casă și s-a declarat falit în 2013, după ce a organizat "orgii în stil roman" alimentate de droguri la conacul său din Swaffham, Norfolk, cu femei goale care țineau în mână tăvi cu cocaină.

De asemenea, a cheltuit banii pe lanțuri de aur de 100.000 de lire sterline, vacanțe și și-a terorizat vecinii cu comportamentul său antisocial.

Mickey a executat trei pedepse cu închisoarea și a apărut în instanță de peste 30 de ori pentru infracțiuni precum conducere periculoasă și scandal.

Cu toate acestea, el susține că acum este un om schimbat, că nu a mai fost arestat din 2010 și că nu s-ar mai întoarce la obiceiurile sale sălbatice.

Anterior, Mickey a declarat pentru The Sun: "De când sunt în Scoția nu am mai avut probleme cu poliția. Am fost un cetățean care respectă legea, credeți sau nu.Toate prostiile sunt în trecut. Acum am 40 de ani, nu 19".

De asemenea, el a dezvăluit recent că nu regretă că nu a economisit niciun ban pentru copiii săi.

"Nu regret și nu îmi doresc nimic. Dacă trăiești așa, te gândești mereu de ce am făcut asta, de ce am făcut asta" și nu vreau să trăiesc așa. Nu, nu-mi doresc să fi pus niște bani deoparte pentru copii. Copiii mei vor trebui să muncească pentru ceea ce primesc. Am muncit toată viața mea înainte de a câștiga și muncesc din greu și acum. Chiar și atunci când eram la școală, obișnuiam să chiulesc și mă duceam pe câmpul de căpșuni cu mama și cu bunica mea.

Oricare dintre șefii mei vă va spune cât de mult muncesc."

Mickey a adăugat: "Copiii mei nu sunt supărați pe mine pentru că am cheltuit banii”.