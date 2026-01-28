Un fost senator francez i-a pus droguri în băutură unei deputate cu scopul de a o agresa sexual. A fost condamnat la pușcărie

Fostul senator francez Joël Guerriau a fost condamnat marţi la 4 ani de închisoare, dintre care un an şi jumătate cu executare, pentru că a drogat-o pe o colegă parlamentară, Sandrine Josso, punându-i ecstasy în băutură fără ştirea acesteia, cu scopul de a o agresa sexual.

„Intenţia sexuală” a acuzatului, obiectul unor lungi dezbateri în timpul procesului, a fost în cele din urmă acceptată de tribunalul penal din Paris. Fostul senator a fost condamnat, de asemenea, la o pedeapsă de ineligibilitate de cinci ani, scrie Le Figaro.

El va trebui să se supună şi unei obligaţii de tratament şi i se interzice să ia legătura cu Sandrine Josso, scrie News.

„Este o uşurare imensă”, a declarat victima la finalul pronunţării deciziei tribunalului.

Avocaţii lui Joël Guerriau au anunţat că acesta va face apel împotriva condamnării sale. Fostul ales în vârstă de 68 de ani a susţinut că a fost un „gest de neatenţie”.

Joel Guerriau a demisionat din funcţia de senator în octombrie 2025 din cauza acestui caz. El a fost acuzat că i-ar fi administrat parlamentarei Sandrine Josso, în vârstă de 50 de ani, „o substanţă susceptibilă de a-i altera discernământul sau controlul asupra acţiunilor sale, cu scopul de a comite un viol sau o agresiune sexuală”. Politicianul de centru-dreapta s-a confruntat, de asemenea, cu acuzaţii legate de posesia şi consumul de ecstasy.

Cazul a avut ecou în Franţa după condamnarea în 2024 a lui Dominique Pelicot, care a fost găsit vinovat de drogarea şi violarea repetată a soţiei sale, Gisele, şi de invitarea a zeci de străini să o agreseze în timp ce era inconştientă. Procesul Pelicot a atras atenţia presei din întreaga lume şi a sensibilizat opinia publică cu privire la agresiunile facilitate de droguri.

Josso le-a spus anchetatorilor că s-a simţit rău după ce a băut câteva înghiţituri dintr-un pahar de şampanie oferit de Guerriau în apartamentul său oficial unde venise pentru a sărbători victoria acestuia în alegeri. Faptele s-au petrecut pe 14 noiembrie 2023. Ea le-a spus că şampania nu avea un gust normal şi că, dacă nu ar fi reuşit să părăsească apartamentul, era sigură că Guerriau ar fi agresat-o, convinsă că el voia să-şi „satisfacă o dorinţă”.

Un test toxicologic a revelat ulterior urme de ecstasy în sângele ei, iar ecstasy a fost găsit şi în apartamentul lui Guerriau.

Partidul Horizons al fostului senator, care face parte din alianţa guvernamentală a preşedintelui francez Emmanuel Macron, a declarat presei franceze, în urma acuzaţiilor din noiembrie 2023, că Guerriau a fost suspendat cu efect imediat.

Anul trecut, Parlamentul a aprobat modificări ale legii franceze privind violul pentru a include consimţământul, aliniind legislaţia la cea a peste zece alte ţări europene, într-o mişcare care a primit un nou impuls prin procesul Pelicot.