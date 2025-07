Clipurile publicate de un britanic care a înfruntat mai multe găști de escroci, filmați în timp ce înșelau oamenii în centrul Londrei, atrăgându-i în jocul „Alba - Neagra”, au strâns milioane de vizualizări. Mulți dintre cei care le-au văzut s-au plâns însă că atrag ură împotriva românilor.

Un britanic care a filmat mai multe grupuri de escroci care organizau jocul Alba-Neagra într-una dintre cele mai aglomerate zone turistice din Londra a fost agresat. Imaginile publicate pe pagina sa de TikTok, London Scammers, îi arată pe interlopi scuipându-l, amenințându-l și lovindu-l, iar înjurăturile pe care le primește sunt în limba română.

Scuipat, înjurat în română, lovit

Clipurile sale au atras milioane de vizualizări în numai câteva zile de la publicare, dar și revolta multora dintre cei care le-au vizionat.

Ele îi arată pe escroci împărțiți în mai multe grupuri, pe podul peste Tamisa, din fața Turnului cu ceas (Elizabeth Tower sau „Big Ben”) și a Palatului Westminster, care încearcă să-i ademenească pe turiști să intre în joc.

Westminster Bridge este cunoscut ca locul preferat de găștile de escroci care storc bani de la turiștii naivi cu alba-neagra.

Unii dintre ei mimează că joacă Alba-Neagra și câștigă, invitându-i pe trecători să li se alăture. Atunci când observă că este filmat, britanicul este atenționat să se îndepărteze.

Unul dintre escroci îi cere să șteargă filmarea, în limba engleză, spunându-i „Delete the pictures”. După ce acesta refuză, este scuipat de mai multe ori și îmbrâncit. Britanicul trece pe lângă un alt grup de persoane cu aceeași activitate.

Cel care învârte paharele, ascunzând bila, îi strigă să nu facă fotografii. Imediat, alți bărbați se poziționează cu spatele în fața autorului filmării, încercând să îl oprească din filmat. Pe fundal se aud înjurături în limba română și strigătul unuia dintre escroci: „Ia-i, bă, telefonul!”. Unul dintre cei din grup îl lovește pe britanic.

La un alt grup, aflat în vecinătate, cel care filmează primește un tratament asemănător: este scuipat, îmbrâncit, lovit și înjurat în limba română. Un „dealer” ia covorașul cu paharele și încearcă să îl lovească cu ele. În fundal, imaginile arată turnul „Big Ben” și mulțimea de trecători, mulți dintre ei contrariați de cele întâmplate.

Românii se declară rușinați

Clipul denumit „Cinci minute needitate cu șarlatani” a strâns în câteva zile peste opt milioane de vizualizări pe TikTok și numeroase mesaje, din care nu au lipsit explicațiile legate de romi și de români.

„Îmi pare rău pentru asta. Ca român, sunt absolut rușinat. Promit că nu toți românii sunt așa. De necrezut”, a scris un român care a văzut clipul.

„Din cauza acestui tip de oameni, românii adevărați primesc toată ura din partea străinilor și aceștia cred despre noi că suntem o țară de mâna a treia. Oamenii aceștia nu ne reprezintă țara. În România nici măcar nu încearcă astfel de jocuri, pentru că toată lumea știe că sunt escroci. Românii și România sunt mai buni de atât, crede-mă!”, i-a transmis un alt român.

Alba-Neagra nu este singura formă de înșelătorie practicată pe podul din Londra.

„O femeie pe London Bridge mi-a dat un trandafir și eu doar l-am ținut în mână, că nu știam ce vrea să facă, apoi mi-a zis că vrea bani pentru el. Bunica mea l-a luat din mâna mea și l-a pus pe jos, pentru că femeia nu voia să ia trandafirul înapoi, ea voia bani”, povestește un turist.

Alt localnic, atacat de găștile de la Alba - Neagra

Un britanic spune că a fost și el victima escrocilor, după ce a avertizat un turist să nu joace Alba-Neagra.

„Este joc de noroc fără licență și, prin urmare, ilegal. Am fost agresat de una dintre aceste grupări după ce am fost auzit avertizând un turist că este o escrocherie. Sunt pensionar și au venit spre mine cu atâta forță încât m-au doborât la pământ și am căzut pe carosabil, unde era să fiu lovit de un autobuz. M-am ales cu o accidentare la șold. Am sunat la poliție, dar mi-au spus că nu este niciun polițist disponibil să vină la fața locului. Mai târziu, poliția m-a sunat și mi-a spus că jocurile de noroc ilegale sunt responsabilitatea consiliului Westminster. Nu s-a întâmplat nimic în urma acestui incident și mi-au trebuit trei săptămâni să-mi revin”, a povestit acesta.

De peste 25 de ani sunt escroci care jefuiesc oameni pe podul Westminster, spune un britanic.

„Vă mulțumesc, rețelelor de socializare, că arătați adevărata față a călătoriilor în aceste așa-zise țări frumoase, care sunt pline de escroci… pur și simplu nu merită”, concluzionează altcineva.

Explicațiile britanicului: „Încă sunt în viață”

Într-un clip ulterior, postat de britanic pe canalul său de Tik Tok, acesta a oferit răspunsuri unor întrebări despre cum incidentele de pe podul londonez și despre modul cum a reacționat.

„Acum, încep să înțeleg că mulți oameni estompează granița dintre autoapărare și a riposta, pentru că, de fapt, nu sunt același lucru. Autoapărarea este o contramăsură care implică apărarea propriei sănătăți și bunăstări de vătămare. Am văzut atât de multe comentarii despre a împinge oameni peste pod, a lovi oameni în față sau chiar a folosi arme ca spray-ul cu piper pentru a-i descuraja. Asta nu este o descurajare. Asta doar o să antagonizeze și o să înrăutățească lucrurile”, explică acesta, după ce a fost întrebat de ce a fost capabil să se apere.

Ceea ce mulți oameni nu înțeleg este că acești escroci nu lucrează singuri. Pe acel singur pod, podul Westminster, sunt cam 30 de escroci doar acolo, adaugă britanicul.

„De obicei sunt grupuri de cinci de-a lungul acelui pod, iar fiecare escroc care face trucul are un grup cu el. Aceștia doar par a fi membri ai publicului care pariază la joc. Dar dacă intervii, așa cum ai văzut, nu le este frică să te atace. Deci, dacă fac oricare dintre sugestiile voastre, cum ar fi să-i arunc peste pod sau să-i lovesc în față, același lucru mi se va întâmpla mie imediat după. Și, sincer, îmi place felul în care am ieșit din situația asta. Încă sunt în viață”, a mai spus autorul filmării.