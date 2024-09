Pățania unei familii de români care s-a cazat la un hotel de 4 stele din Londra. „Nici în cea mai jegoasă pensiune nu ne-ar fi luat așa”

O familie de români care a petrecut câteva zile la un hotel de 4 stele din capitala Marii Britanii a avut o experiență extrem de neplăcută cu personalul hotelului, dar și cu alți turiști.

O familie de români care a petrecut mai multe zile în Marea Britanie s-a cazat la un hotel de 4 stele din Londra, dar la final s-a dovedit o alegere neinspirată. Oamenii spun că au fost tratați foarte urât de personalul hotelului. Totul a început, spun ei, în a patra seară, vineri, când alți turiști cazați acolo au făcut o petrecere zgomotoasă și nu i-au lăsat să se odihnească.

„Am fost cu familia la Londra, voiam de mai mulți ani să văd acest oraș. Mă fascina așa cum m-au fascinat Parisul și Roma, din copilărie încă. Toate trei sunt orașe superbe. Doar că la Londra am avut o experiență pe care nu ți-ai imagina că o poți avea într-un oraș civilizat, într-un hotel totuși de 4 stele”, a povestit românul pe un grup dedicat amatorilor de călătorii.

A fost luat la rost când a făcut reclamație

După ce nu a putut să închidă niciun ochi din cauza petrecăreților, el s-a dus a doua zi să reclame cele întâmplate la recepție. Doar că, surpriză, reprezentanții hotelului nu doar că nu și-au cerut scuze, ci l-au luat la rost.

„Noaptea, era în noaptea de vineri spre sâmbătă, în hotel a fost ceva petrecere. Muzică dată tare, gălăgie, țipete, nu am putut închide un ochi. Supărat, m-am dus a doua zi să fac reclamație, dar am avut o surpriză neplăcută. La recepție mi s-a spus că probabil eu sunt cel care a făcut gălăgie în hotel și m-au mințit în față spunându-mi că, dacă a fost zgomot, totul a venit de la un club situat ceva mai încolo pe stradă, unde într-adevăr era multă agitație. M-au luat de prost și mi-au spus să închid fereastra seara pentru că în Londra e viață de noapte, nu ca acolo de unde vin eu. Totul pe un ton nefiresc, aș spune, de parcă eu eram cel care făcusem toată noaptea scandal. Mi s-a părut ciudat, probabil că nici în cea mai jegoasă pensiune nu te așteptai să fii tratat așa. Practic, m-au mințit în față, m-au făcut mincinos și m-au acuzat că eu sunt cel gălăgios. Incredibil!”, a continuat el.

Tot atunci, el a întrebat dacă nu poate să renunțe la ultimele două nopți de cazare și să primească banii înapoi, dar răspunsul a fost negativ.

„Iarăși pot să spun că nu mă așteptam la asta. Noi ne gândisem să plecăm de acolo, iar cu banii pentru ultimele două nopți să ne cazăm în altă parte. Dar nu s-a putut, nu am găsit înțelegere”, a mai spus bărbatul.

Dacă experiența din hotel a fost neplăcută, Londra i-a impresionat pe cei doi. „E un oraș superb. Nu are magia și farmecul Parisului, nici istoria Romei sau imensitatea din New York, dar are farmecul său. Clădiri istorice frumoase, o lume diversă, lux la tot pasul, așa aș descrie Londra. Și sigur o să mai ajungem pe acolo, pentru că în timpul ăsta, într-o săptămână doar, adică în câteva zile, șase la număr, chiar nu am reușit să vizităm tot ce ne-am propus. Dar la fel de sigur e și că nu vom mai călca în acel hotel. Nici dacă va fi singurul rămas acolo”, a adăugat românul.