Un economist leton avertizează că Europa se află deja „în război” cu Rusia și trebuie să fie rezilientă

Martins Kazaks, membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a declarat că responsabilii politici nu ar trebui să fie „naivi” să creadă că Europa nu se află deja „în război” cu Rusia și că băncile centrale trebuie să se pregătească pentru o escaladare ulterioară.

Potrivit Bloomberg, deși conflictul nu are loc „fizic pe teritoriul nostru”, atacurile cibernetice și sabotajul cablurilor submarine din Marea Baltică înseamnă că Europa trebuie să fie „rezistentă pentru a face față acestora”, a spus Kazaks într-un interviu pentru Financial Times duminică, 19 ianuarie.

Dacă un stat membru al zonei euro s-ar confrunta cu un conflict militar, acest lucru ar putea provoca „probleme de stabilitate financiară” și ridica îngrijorări privind sustenabilitatea datoriei, a citat Financial Times afirmațiile lui Kazaks, care a subliniat totuși că aceste riscuri sunt „marginale” și ar putea fi gestionate de Uniunea Europeană.

Europa poate reduce riscul unui conflict direct cu Rusia sprijinind Ucraina astfel încât Moscova „să nu câștige” și consolidându-și forțele militare pentru a acționa ca element de descurajare, a declarat el pentru FT.

Vineri, secretarul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, a declarat într-un interviu pentru Politico că Regatul Unit nu susține propunerea înaintată de liderii Franței și Italiei de a relua discuțiile directe cu liderul rus Vladimir Putin.

„Cred că sunt necesare dovezi că Putin își dorește realmente pacea și, în acest moment, încă nu văd asta.”

Cooper a subliniat că centrul de gravitație al eforturilor diplomatice rămâne discuțiile cu Ucraina și cei mai apropiați aliați ai săi.

„Ceea ce am văzut este angajamentul uriaș față de munca depusă de Ucraina, împreună cu SUA și cu sprijinul Europei, pentru a elabora planuri de pace care să includă garanții de securitate. Dar până acum, nu văd încă dovezi că Putin ar fi dispus să vină la masa negocierilor sau să poarte discuții.”

Secretarul de externe al Marii Britanii, a adăugat că, din acest motiv, presiunea asupra Moscovei trebuie să fie sporită în continuare prin sancțiuni și sprijin militar.