search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Războiul cognitiv: de ce experiența Ucrainei este deja înaintea doctrinelor NATO

0
0
Publicat:

Cea mai eficientă armă a războiului modern nu trage niciun foc. Ea schimbă ceea ce credem că este adevărat.

Războiul cognitiv este dus simultan împotriva armatei și a populației civile/FOTO:Arhiva
Războiul cognitiv este dus simultan împotriva armatei și a populației civile/FOTO:Arhiva

Astăzi există un front care nu apare pe hărți și nu are tranșee. Un front care traversează fluxurile de știri, rețelele sociale și, mai ales, deciziile noastre. Aici se duce o luptă esențială: lupta pentru modul în care înțelegem realitatea și acționăm în funcție de ea. NATO o numește, într-un raport recent al Oficiului său de Știință și Tehnologie, „război cognitiv” – influențarea deliberată a gândirii și comportamentului civililor și militarilor prin mijloace informaționale, psihologice și tehnologice.

Pentru Ucraina, acest concept nu este o teorie academică. Este o experiență zilnică, trăită continuu din 2014. În multe capitale europene, ea este încă privită ca o „specificitate ucraineană”. În realitate, este un atac sistematic asupra democrațiilor, scrie pravda.ua.

Războiul pentru controlul realității

Ținta centrală a războiului cognitiv nu este o opinie anume, ci procesul prin care ne formăm opiniile. Cine ne construiește imaginea lumii? Pe cine credem? Cum ordonăm haosul informațional în sens? Și cât de repede putem trece de la înțelegere la decizie?

Raportul NATO leagă direct acest fenomen de ciclul OODA – observare, orientare, decizie, acțiune. Adversarul nu trebuie să schimbe neapărat decizia finală. Este suficient să compromită primele două etape – observarea și orientarea – pentru ca deciziile să devină întârziate, contradictorii sau politic imposibile.

Exact așa a acționat Rusia înainte de invazia pe scară largă. Spațiul informațional a fost inundat simultan cu explicații incompatibile: nu va exista un atac; Ucraina provoacă; este un conflict intern; Occidentul exagerează. Nu o „adevărată” versiune a realității era scopul, ci ceața. Iar în ceață, orice decizie devine riscantă.

Astăzi, războiul cognitiv este dus simultan împotriva armatei și a populației civile. Militarii sunt țintiți cu falsuri despre capitulări și pierderi catastrofale. Civilii – cu panică, neîncredere și epuizare. Instrumentele sunt multiple: fabrici de troli, rețele de boți, pseudo-media, experți inventați, ONG-uri-fantomă și agenți de influență care ascund implicarea statului rus.

Dezinformarea nu mai este doar minciună brută. Ea este ambalată în divertisment, „analiză”, zvon sau revoltă autentică. Probleme reale – corupția, penele de curent, oboseala războiului – sunt exploatate sistematic pentru a submina încrederea. Tehnologia amplifică totul: microtargetare, deepfake-uri cu „capitulări”, rețele de canale Telegram, atacuri cibernetice și scurgeri de date. Scopul nu este convingerea, ci epuizarea societății până la paralizie.

Tehnologia ca multiplicator al vulnerabilităților

NATO recunoaște că tehnologia nu a creat războiul cognitiv, dar l-a făcut mai rapid și mai eficient. Nu mai este nevoie să influențezi masele. Este suficient să lovești publicul potrivit, la momentul potrivit.

De aici trecerea de la propaganda clasică la operațiuni FIMI – manipulare și interferență informațională externă. Nu mai vorbim doar despre mesaje, ci despre ecosisteme: boți, media clonate, „voci” generate artificial, ferme de conținut care simulează dezbaterea organică.

Citește și: Rusia vizează infrastructura nucleară a Ucrainei, avertizează Zelenski, în plină ofensivă energetică

În Ucraina, acest fenomen este descris ca „epuizare informațională”: un flux continuu de teme care subminează mobilizarea, decredibilizează aliații și inoculează ideea că rezistența este inutilă. Pariul Rusiei nu este să câștige dezbaterea, ci să distrugă capacitatea societății de a rămâne consecventă.

Ucraina – laborator, Europa – țintă

Operațiunile rusești din UE nu sunt simple „controverse interne”. Sunt strategii deliberate de fragmentare socială și slăbire a voinței politice.

În Ucraina, miza este blocarea apărării. În Europa, transformarea sprijinului pentru Ucraina într-un subiect de conflict intern. Ceea ce este testat astăzi pe publicul ucrainean va fi adaptat mâine pentru alte democrații, exploatând vulnerabilitățile locale.

De aceea, experiența Ucrainei nu ar trebui prezentată la Bruxelles ca o cerere de ajutor, ci ca un avertisment.

NATO și Ucraina: două perspective asupra aceleiași lupte

NATO privește războiul cognitiv ca pe o problemă structurală pe termen lung: protejarea proceselor decizionale, coordonare interinstituțională, investiții în reziliență. Este o abordare logică pentru o alianță de peste 30 de democrații.

Abordarea ucraineană s-a format însă sub presiunea supraviețuirii. Este pragmatică, flexibilă și adesea improvizată. Statul nu monopolizează lupta informațională, ci coordonează, sprijină și amplifică inițiativele eficiente din societate.

Jurnaliști, fact-checkeri, voluntari și experți creează o rețea de încredere care se dovedește adesea mai rezistentă decât orice sistem centralizat. Este un model real de apărare informațională colectivă.

În plus, Ucraina este obligată să facă simultan trei lucruri: să se apere, să răspundă și să anticipeze. Să blocheze canale ostile, să contracareze propaganda și să identifice din timp temele pe care adversarul încearcă să le exploateze.

Ce ar trebui să învețe NATO și UE

Experiența Ucrainei oferă soluții concrete, nu teorie.

În primul rând, reziliența cognitivă trebuie tratată ca parte a apărării, la fel ca apărarea antiaeriană sau cea cibernetică.

În al doilea rând, este nevoie de cooperare reală cu societatea civilă. Modelele descentralizate, „de stup”, sunt mai flexibile și mai eficiente decât structurile rigide.

În al treilea rând, colaborarea instituționalizată cu marile platforme tehnologice este esențială pentru combaterea rețelelor de boți și a comportamentului coordonat neautentic.

În al patrulea rând, trebuie acceptat că, în situații existențiale, pot fi necesare regimuri informaționale speciale, limitate în timp, transparente și justificate – așa cum a demonstrat Ucraina.

Războiul cognitiv favorizează agresorul pentru că este ieftin, discret și eficient fără a ocupa teritorii. Dar funcționează doar acolo unde există neîncredere, oboseală și fragmentare.

În acest război nu câștigă cei cu cele mai frumoase doctrine, ci cei care învață mai repede, se adaptează și păstrează încrederea internă.

Ucraina a plătit deja prețul acestei lecții. Întrebarea este dacă aliații vor învăța din ea înainte ca războiul să ajungă la ușa lor.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
digi24.ro
image
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
stirileprotv.ro
image
Iadul pe pământ în Chile: 15 morți, 20.000 de oameni evacuați. Președintele declară stare de catastrofă
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Gigi Becali a pus tunurile pe Mihai Toma și Ionuț Cercel, „underii” de la FCSB: „Ăla e prea mic, iar celălalt e văicăreț”
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care a trecut: ”A fost un an lung și greu”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Fetița căzută în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova, salvată de un cetățean din India! Olguţa Vasilescu spune că va primi titlul de cetăţean de onoare
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Legăturile dureroase dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta. Ce i-a grăbit, de fapt, moartea marelui poet
actualitate.net
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor