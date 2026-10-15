 Un bărbat a venit cu fața acoperită la proces, după ce fusese arestat pentru că purtase burqa. Ce explicație a dat judecătorilor | adevarul.ro
search
Joi, 15 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Un bărbat a venit cu fața acoperită la proces, după ce fusese arestat pentru că purtase burqa. Ce explicație a dat judecătorilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un pensionar britanic de 76 de ani i-a surprins pe magistrații care urmau să-l judece, după ce a venit la tribunal îmbrăcat în burqa, exact veșmântul pentru a cărui purtare fusese arestat la un protest împotriva migrației.

Timothy Miller, la protest.
Timothy Miller, la protest. Foto: captură 5Pillars

Timothy Miller, un bărbat de 76 de ani din Southampton, s-a prezentat miercuri, 14 octombrie, la tribunalul magistraților din Portsmouth îmbrăcat în burqa, deși tocmai purtarea acestui veșmânt îl adusese în fața justiției. El fusese arestat după un protest împotriva migrației, organizat în oraș pe 12 septembrie, și este acuzat că și-a ascuns identitatea sub vălul purtat pe faţă, deşi legea interzice astfel de ţinute la manifestaţiile publice.

Burqa este un veșmânt purtat de unele femei musulmane, care acoperă corpul și fața, inclusiv ochii, aceștia fiind vizibili doar printr-o plasă. Timothy Miller susține însă că alegerea sa vestimentară nu a avut scopul de a se sustrage identificării, ci e legată de interesul său pentru islam, religie pe care spune că o studiază.

La începutul ședinței, judecătorul Stephen Apted i-a cerut să-și ridice vălul pentru ca magistrații să-i poată verifica identitatea. După ce și-a confirmat datele personale, pensionarul a pledat nevinovat, susţinând că nu avea intenția de a se ascunde şi că acest lucru oricum nu era posibil, deoarece s-a lăsat înregistrat de camerele de supraveghere.

„De vreme ce apar pe toate camerele de supraveghere ale poliției, nu sunt vinovat”, a declarat Timothy Miller, citat de Telegraph.

„Studiez islamul”

Bărbatul a invocat și principiul potrivit căruia legea ar trebui să fie aceeași pentru toată lumea.

În același timp, a susținut că beneficiază de o excepție pentru practicile religioase islamice și că le-ar fi comunicat acest lucru polițiștilor. Când judecătorul l-a întrebat dacă se referă la islam, Miller a evitat să răspundă direct.

„Nu cred că ar trebui să răspund la această întrebare, pentru că nimeni nu este întrebat așa ceva când intră în țară”, a spus el.

Ulterior, el a explicat că se află într-o etapă de explorare a credinței și că poartă burqa pentru a înțelege mai bine perspectiva celor care folosesc acest veșmânt. „Studiez islamul, pentru că pare a fi religia care aduce cele mai multe beneficii și care este remarcată în climatul actual”, le-a spus el magistraților.

Timothy Miller a povestit că a locuit în Maroc și a călătorit în Bahrain și Dubai şi că, în opinia sa, societatea britanică se îndreaptă spre un model islamic, iar cunoașterea acestei religii i-ar putea fi de folos.

„Ceea ce spun este că societatea noastră se îndreaptă, în general, prin legi și prin tot ceea ce se întâmplă, către o societate islamică. Prin urmare, pentru mine este mai util să înțeleg pe deplin această religie și să cred în ea. Asta fac”, a susţinut pensionarul britanic, punctând faptul că întrebările despre credința oamenilor pot duce într-o direcție periculoasă și că evreii se confruntă, la rândul lor, cu presiuni.

Timothy Miller a contestat și modul în care a fost arestat. El afirmă că a cooperat cu autoritățile, că a fost surprins de camerele de supraveghere, inclusiv de cele montate pe drone, și că niciun polițist nu i-a cerut să-și descopere fața în timpul intervenției.

Bărbatul susţine că a continuat să poarte burqa pentru a dobândi o „înțelegere mai profundă” privind „această perspectivă, de cealaltă parte a vălului”.

„Face parte din curiozitatea mea intelectuală, în timp ce trec de la o religie la alta”, a explicat el.

La audiere, nu a avut un avocat, dar le-a spus magistraților că strânge bani printr-o campanie de finanțare colectivă pentru a-și asigura reprezentarea juridică.

Judecătorul a cerut apărării să prezinte un raport care să susțină argumentul lui Miller, acela că un bărbat care ia în calcul convertirea la islam ar putea purta burqa în public pentru a înțelege mai bine religia și pentru a decide în cunoștință de cauză dacă dorește să o urmeze.

Instanța a amânat procesul pentru 16 februarie, iar până atunci pensionarul a fost eliberat pe cauțiune.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
digi24.ro
image
Partidele care au anunțat că vor vota guvernul Luca Niculescu. Cine intră la guvernare și cine rămâne în opoziție
stirileprotv.ro
image
Monumentala ipocrizie a USR. După ce ani la rând au pretins că luptă pentru o justiție independentă și și-au trimis dușmanii politici „să-și dovedească nevinovăția”, acum le-a venit rândul să vorbească precum „penalii” pe care-i înfierau. Dominic Fritz completează lista useriștilor care pozează în victima unor dosare politice, după ce DNA a descins la Primăria Timișoarei
gandul.ro
image
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
mediafax.ro
image
Gică Hagi, Nadia Comăneci și David Popovici, în Guvernul României propus președintelui Nicușor Dan de FANATIK. Cum ar arăta Palatul Victoria cu oameni din sport
fanatik.ro
image
Cum a pus mâna pe Clădirea Malmaison Sam Dorian Schwartz, un afacerist care se recomandă medic ginecolog și care oferă servicii de medicină a muncii Camerei Deputaților și altor instituții de stat
libertatea.ro
image
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe toată lumea: ”Eu și Alina ne-am despărțit”
digisport.ro
image
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, dezvăluie cât de apropiată este de fratele ei, Tudor: „E mereu acolo pentru mine”
click.ro
image
Clădirea care „plutește” pare un nor din care curg cascade. Cum va arăta complexul spectaculos din Tirana premiat pentru arhitectură
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Mărturia românului arestat din greșeală și ținut o lună la Rahova. S-a trezit cu poza pe site-ul Poliției
observatornews.ro
image
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
cancan.ro
image
Un pensionar trebuie să returneze 100.000€ din pensie și să se reangajeze. Cum a rămas fără 19 ani de grupa I
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Condiția pentru ca românii să-și recupereze banii plătiți în plus prin ROBOR. Pașii pentru obținerea compensației de la bancă
playtech.ro
image
Barcelona la Bucureşti! Cinci lucruri neştiute despre cea mai tare echipă de handbal din lume, înainte de meciul cu Dinamo
fanatik.ro
image
De ce amenință Nicușor Dan cu anticipatele. „Minte. Nu vrea alegeri cum nu vrea pisica la apă”
ziare.com
image
Primele reacții, după ce legea pentru Steaua a trecut de Parlament: ”E mare lucru! S-a reparat”
digisport.ro
image
Un sat întreg, scos la vânzare în Marea Britanie. Cât costă și ce legătură are cu Charles Darwin
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al Emei Uta. Are un jacuzzi pe terasă. Regina machiajului și-a amenajat locuința ca la Hollywood / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Pensiile cresc oficial în 2027. Anunțul ministrului propus la Muncă despre alocații și vouchere
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Valerie Lungu a răbufnit după criticile primite în urma scandalului de la „Asia Express”. „Cine este Cristina Cioran?”
click.ro
image
Corina Caragea, surprinsă de alerta de uragan în Hawaii! Ce a văzut vedeta Pro TV pe celebra plajă Waikiki
click.ro
image
A mâncat sushi și a fost la un pas de moarte. Povestea tinerei care a făcut AVC și paralizie după o masă în oraș
click.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
FotoJet Lola jpg
Desfrânata care a condus Bavaria din așternut! Regele i-a dăruit un palat și a făcut-o contesă, apoi și-a pierdut coroana
okmagazine.ro
„Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
O poveste din Primul Război Mondial: „Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Raluca Bădulescu, apariție provocatoare! Ce meserie a avut înainte să devină celebră: „M-a băgat tata”
image
Valerie Lungu a răbufnit după criticile primite în urma scandalului de la „Asia Express”. „Cine este Cristina Cioran?”

OK! Magazine

image
Vor mai ajunge William și Kate Rege și Regină? Profeția teribilă a lui Nostradamus trimite coroana la „cel care nu trebuia s-o poarte”