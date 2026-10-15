Un bărbat a venit cu fața acoperită la proces, după ce fusese arestat pentru că purtase burqa. Ce explicație a dat judecătorilor

Un pensionar britanic de 76 de ani i-a surprins pe magistrații care urmau să-l judece, după ce a venit la tribunal îmbrăcat în burqa, exact veșmântul pentru a cărui purtare fusese arestat la un protest împotriva migrației.

Timothy Miller, la protest. Foto: captură 5Pillars

Timothy Miller, un bărbat de 76 de ani din Southampton, s-a prezentat miercuri, 14 octombrie, la tribunalul magistraților din Portsmouth îmbrăcat în burqa, deși tocmai purtarea acestui veșmânt îl adusese în fața justiției. El fusese arestat după un protest împotriva migrației, organizat în oraș pe 12 septembrie, și este acuzat că și-a ascuns identitatea sub vălul purtat pe faţă, deşi legea interzice astfel de ţinute la manifestaţiile publice.

Burqa este un veșmânt purtat de unele femei musulmane, care acoperă corpul și fața, inclusiv ochii, aceștia fiind vizibili doar printr-o plasă. Timothy Miller susține însă că alegerea sa vestimentară nu a avut scopul de a se sustrage identificării, ci e legată de interesul său pentru islam, religie pe care spune că o studiază.

La începutul ședinței, judecătorul Stephen Apted i-a cerut să-și ridice vălul pentru ca magistrații să-i poată verifica identitatea. După ce și-a confirmat datele personale, pensionarul a pledat nevinovat, susţinând că nu avea intenția de a se ascunde şi că acest lucru oricum nu era posibil, deoarece s-a lăsat înregistrat de camerele de supraveghere.

„De vreme ce apar pe toate camerele de supraveghere ale poliției, nu sunt vinovat”, a declarat Timothy Miller, citat de Telegraph.

„Studiez islamul”

Bărbatul a invocat și principiul potrivit căruia legea ar trebui să fie aceeași pentru toată lumea.

În același timp, a susținut că beneficiază de o excepție pentru practicile religioase islamice și că le-ar fi comunicat acest lucru polițiștilor. Când judecătorul l-a întrebat dacă se referă la islam, Miller a evitat să răspundă direct.

„Nu cred că ar trebui să răspund la această întrebare, pentru că nimeni nu este întrebat așa ceva când intră în țară”, a spus el.

Ulterior, el a explicat că se află într-o etapă de explorare a credinței și că poartă burqa pentru a înțelege mai bine perspectiva celor care folosesc acest veșmânt. „Studiez islamul, pentru că pare a fi religia care aduce cele mai multe beneficii și care este remarcată în climatul actual”, le-a spus el magistraților.

Timothy Miller a povestit că a locuit în Maroc și a călătorit în Bahrain și Dubai şi că, în opinia sa, societatea britanică se îndreaptă spre un model islamic, iar cunoașterea acestei religii i-ar putea fi de folos.

„Ceea ce spun este că societatea noastră se îndreaptă, în general, prin legi și prin tot ceea ce se întâmplă, către o societate islamică. Prin urmare, pentru mine este mai util să înțeleg pe deplin această religie și să cred în ea. Asta fac”, a susţinut pensionarul britanic, punctând faptul că întrebările despre credința oamenilor pot duce într-o direcție periculoasă și că evreii se confruntă, la rândul lor, cu presiuni.

Timothy Miller a contestat și modul în care a fost arestat. El afirmă că a cooperat cu autoritățile, că a fost surprins de camerele de supraveghere, inclusiv de cele montate pe drone, și că niciun polițist nu i-a cerut să-și descopere fața în timpul intervenției.

Bărbatul susţine că a continuat să poarte burqa pentru a dobândi o „înțelegere mai profundă” privind „această perspectivă, de cealaltă parte a vălului”.

„Face parte din curiozitatea mea intelectuală, în timp ce trec de la o religie la alta”, a explicat el.

La audiere, nu a avut un avocat, dar le-a spus magistraților că strânge bani printr-o campanie de finanțare colectivă pentru a-și asigura reprezentarea juridică.

Judecătorul a cerut apărării să prezinte un raport care să susțină argumentul lui Miller, acela că un bărbat care ia în calcul convertirea la islam ar putea purta burqa în public pentru a înțelege mai bine religia și pentru a decide în cunoștință de cauză dacă dorește să o urmeze.

Instanța a amânat procesul pentru 16 februarie, iar până atunci pensionarul a fost eliberat pe cauțiune.