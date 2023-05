Un bărbat a fost la un pas de a face infarct când a văzut cât i-a venit factura la energie

La un pas de infarct a fost un bărbat din Belgia în momentul în care a primit factura la energie. Suma cu șase cifre i-a dat emoții violente. Inițial a crezut că este o glumă proastă, însă când s-a dezmeticit, a realizat că factura fusese emisă pe numele său și era cât se poate de reală.

Conform 7sur7, citată de gandul.ro, pentru luna aprilie, factura emisă a fost pentru suma de 1.279.611 de euro. Inițial, bărbatul din regiunea belgiană Mouscron, Herseaux, a crezut că este o glumă proastă. Ulterior și-a dat seama că este chiar factura emisă pe numele lui.

Până a reușit să lămurească problema, bărbatul a povestit că a trecut prin cele mai cumplite stări. La scurt timp însă greșeala a fost remediată. Pentru că era vorba de o greșeală, iar factura a fost anulată la timp. Totul a pornit de la panourile solare pe care le are bărbatul și nu fuseseră înregistrate, motiv pentru care producția lor de energie electrică a fost socotită… ca pozitiv și nu ca negativ „Nu am dormit de două zile. Nu mi-a venit să cred, am crezut că este o glumă”, a mărturisit bărbatul.

Facturile venite cu întârziere scumpesc energia electrică cu 20% pentru zeci de mii de firme

Nebunia din anul 2022 privind plafonarea prețului la energie și gaze continuă să facă ”victime” și în anul 2023, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

„Nenumăratele modificări, condiționări și notificări, aduse ordonanței 27/2022, la care se poate adăuga mesajele publice incomplete și lipsa unor informări clare pentru consumatori, suprapusă de întârzierea masivă a emiterii de facturi, aduce astăzi unii consumatori în pragul isteriei și a plății unor facturi cu 20% mai mari”, spune expertul în energie.

Potrivit acestuia, degringolanda din anul 2022, de pe piața energiei electrice a determinat ca foarte mulți consumatori să râmână fără furnizor și să treacă în FUI. Încurajați de mesajele publice ”dormiți în pace consumatori buni, Furnizorul de Ultimă Instanță se gândește să nu rămâi fără gaze”, negăsind nici un furnizor dornic să le vândă energie electrică, și-au acceptat soarta de a fi preluați de FUI.