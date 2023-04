Factură la telefon de peste 7.000 de lei. Cum a ajuns o femeie în această situație

O femeie din România a rămas șocată în momentul în care a primit factura la telefon. Aceasta a crezut că este vorba despre o greșeală și apelat la ajutorul avocaților când a văzut că are de plată peste 7.000 de lei. Calculele ar fi însă corecte.

Neatenție la folosirea roamingului

Femeia a depășit aria de acoperire națională, aflându-se, după cum ea a scris într-o postare, „la câteva ore de Dunăre.”. Astfel a ajuns să folosească roamingul fără să își dea seama de acest lucru. Clienta companiei de telefonie mobilă și-a expus întreaga poveste pe grupul Sfaturi de la Avocați, spunând că i-a venit o factură uriașă de la compania unde are abonamentul.

„Spuneți-mi, vă rog, ce pot face în situația în care am primit o factură de aproape 1.500 de euro pentru că am efectuat apeluri și am utilizat date mobile în rețeaua Telekom? Menționez faptul ca am fost timp de câteva ore la Dunăre, nu mi-a venit nicio notificare și nici nu a apărut în dreptul semnalului vreun semn care să arate că semnalul este din Serbia”, a scris o româncă în mediul virtual, sperând să primească un sfat util de la un avocat și, astfel, să-și rezlolve problema.

Tarifele de roaming, variază de la un furnizor la altul

Tarifele de roaming internațional diferă foarte mult de la un furnizor de servicii la altul. Este bine de ștut că acestea pot genera costuri mari pentru cei care nu sunt conștienți de aceste tarife sau nu și-au setat limitele de consum în roaming.

Însă, sunt și situații în care deși utilizatorii nu ies din țară, dar sunt la graniță, ajung să aibă de achitat sume mari de bani, așa cum e și cazul româncei care și-a spus povestea pe grupul de avocați.

Ce trebuia făcut ca să nu se ajungă aici?

