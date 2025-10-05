UE limitează utilizarea chimicalelor permanente în spumele pentru stingerea incendiilor

Comisia Europeană a anunțat vineri că restricționează utilizarea unor substanțe cunoscute sub numele de PFAS, sau „chimicale eterne”, în spumele pentru stingere.

PFAS, adică substanțele per- și polifluorurate, nu se descompun în mediu, ceea ce ridică îngrijorări privind acumularea lor în ecosisteme, în apa potabilă și în organismul uman.

Restricția va intra în vigoare până la sfârșitul acestei luni, însă vor exista perioade de tranziție care vor varia de la câteva luni pentru anumite industrii până la 10 ani, în funcție de utilizare, transmite Reuters.

Vânzarea extinctoarelor portabile care conțin PFAS va fi restricționată după șase luni, iar extinctoarele cu PFAS folosite la instruire, testare și de serviciile municipale de pompieri vor fi interzise după 18 luni.

Pentru siturile industriale cu risc ridicat, reglementate de normele de siguranță ale UE – precum cele care stochează cantități mari de lichide inflamabile – va exista o perioadă de tranziție de 10 ani.

„Aproximativ 60% dintre spumele pentru stingerea incendiilor conțin PFAS. Acest lucru a dus la numeroase cazuri de contaminare a solului și apei, inclusiv a apei potabile. Este un pas important înainte pentru combaterea poluării cu PFAS în întreaga Europă”, a declarat comisarul european pentru Mediu, Jessika Roswall.