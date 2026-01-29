search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
UE își consolidează parteneriatul cu Vietnamul, pe măsură ce comerțul global se modifică sub presiunea tarifelor americane

Uniunea Europeană și Vietnamul au făcut un pas major spre aprofundarea relațiilor, ridicându-le la nivelul de „parteneriat strategic cuprinzător”, în timp ce comerțul global este tot mai afectat de presiunea tarifelor americane și de fragmentarea sistemului economic internațional.

Președintelui Consiliului European, António Costa, în Vietman/FOTO:X
Președintelui Consiliului European, António Costa, în Vietman/FOTO:X

Anunțul a fost făcut joi, 29 ianuarie, la Hanoi, în timpul vizitei președintelui Consiliului European, António Costa, și vine la doar câteva zile după semnarea acordului de liber-schimb dintre UE și India — un semnal clar că Bruxellesul își accelerează pivotarea economică spre Asia.

Pentru Vietnam, această decizie plasează Uniunea Europeană pe același nivel diplomatic cu Statele Unite, China și Rusia, marcând o repoziționare strategică într-o perioadă de volatilitate geopolitică și comercială.

„Într-un moment în care ordinea internațională bazată pe reguli este pusă sub presiune din multiple direcții, este esențial să acționăm ca parteneri predictibili și de încredere”, a declarat António Costa, subliniind că noul parteneriat vizează „zone de prosperitate comună”.

Vizita oficialului european are loc într-un context atent calibrat: cu două zile înainte, UE și India finalizaseră un acord de liber-schimb negociat timp de aproape 20 de ani, iar la Hanoi fusese reconfirmat în funcție To Lam, liderul Partidului Comunist vietnamez, promotor al unei agende de reforme economice dure, menite să susțină creșterea pe termen lung.

Președintele Vietnamului, Luong Cuong, a descris ridicarea relațiilor cu UE drept „o etapă istorică”, într-un moment în care economia țării încearcă să își consolideze statutul de hub manufacturier alternativ Chinei.

Vietnamul s-a numărat printre marii beneficiari ai globalizării, atrăgând investiții masive în electronică, textile și bunuri de larg consum, pe fondul relocării producției din China. Acest model orientat spre export a accelerat creșterea veniturilor și transformarea economică, dar a generat și un excedent comercial persistent, care a atras critici tot mai ferme — inițial din partea SUA, iar mai recent și din partea Europei, unde oficialii reclamă bariere de acces pe piața vietnameză.

Pentru Bruxelles, consolidarea relației cu Vietnamul oferă acces mai solid la unul dintre cele mai dinamice centre de producție din Asia de Sud-Est și susține strategia de diversificare a lanțurilor de aprovizionare, într-un climat global marcat de tensiuni comerciale și protecționism în creștere.

Schimburile comerciale bilaterale au depășit 66,8 miliarde de dolari în primele 11 luni din 2025, în creștere cu 6,6% față de anul precedent. UE este al patrulea partener comercial al Vietnamului, al treilea ca destinație pentru exporturi și al cincilea ca sursă de importuri. La rândul său, Vietnamul este cel mai mare partener comercial al Uniunii Europene din Asia de Sud-Est.

Pe termen lung, Hanoiul urmărește un obiectiv ambițios: statutul de economie dezvoltată până în 2045. Pentru a-l atinge, autoritățile caută să reducă dependența de Statele Unite — care absorb aproximativ 30% din exporturile vietnameze — prin extinderea accesului pe piețe alternative.

Acordul de liber-schimb semnat cu UE în 2020 reprezintă deja un pilon al acestei strategii. Ridicarea relațiilor la nivel strategic arată că, într-o lume fragmentată de tarife și rivalități geopolitice, Vietnamul și Uniunea Europeană mizează pe apropiere, nu pe izolare.

Europa

